Torino- Salire in testa d’albero per controlli e riparazioni, quando si naviga in solitario o equipaggio ridotto oppure si è in porto impegnati in matutenzioni, è uno dei problemi più frequenti per ogni velista. A portare una nuova soluzione a tale esigenza è la Mastep, che ha ideato un dispositivo pensato per salire sull’albero in completa autonomia con la sola forza delle gambe.

Dopo aver analizzato a fondo una problematica frequente nei Mini 650, l’ingegnere Andrea Lusso (fratello di Davide Lusso, iscritto all’ultima Transat 650 proprio con uno Zero sponsorizzato Mastep) ha progettato MaSTeP, uno scalino scorrevole che all’occorrenza si monta nella canalina della randa e una volta calzato ai piedi consente di scalare l’albero come con una normale scala a pioli.

Quando la pedana di MaSTeP è in posizione ortogonale all’albero il movimento del gradino è bloccato e può essere caricato con il peso corporeo. Per sbloccare MaSTeP bisogna spostare il peso interamente sull’altra gamba e inclinare la pedana del piede che si desidera muovere tramite una naturale rotazione della caviglia. Mantenendo la pedana in posizione inclinata è possibile spostare MaSTeP in alto o in basso. Il tutto in sicurezza, con l’ovvia cintura alla vita vincolata alla drizza sull’albero.

Video dimostrativo:



Per comprenderne meglio il funzionamento www.mastep.it