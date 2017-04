La Caletta- Salperà a metà giugno dal porto di La Caletta, in provincia di Nuoro, il progetto “2 e il Mare”, una circumnavigazione della Sardegna suddivisa in 50 tappe con lo scopo di documentare il mare e il suo ecosistema e raccontare così i porti più belli, le spiagge più affascinanti e le persone che hanno vissuto e vivono la loro vita in stretto contatto con quest’isola.

Protagonista del viaggio sarà una giovane coppia, Riccardo Gastaldi e Carlotta Domenici De Luca. Lui, 34 anni, è uno skipper professionista con molte miglia alle spalle soprattutto nel nord della Bretagna e nelle Channel Islands, oltre a essere il fondatore nel 2010 di una scuola di vela sarda. Lei, 35 anni, è una fotografa professionista specializzata nel campo degli sport estremi e dello spettacolo. Dunque due diversi background culturali e due diverse professionalità per dare vita a un fotodocumentario di tutta l’isola che trarrà la sua linfa vitale dal connubio di immagini, vela e storia.

Quotidianamente aggiorneranno il diario di bordo con fotografie, brevi video, riflessioni di due velisti e racconti di persone che sono nate e vivono in Sardegna. E noi di FareVela li seguiremo da molto vicino. “La prospettiva del nostro diario di bordo”, raccontano Riccardo e Carlotta, “è quella di due ragazzi che vivono in barca già da anni e poco a poco verranno fuori i motivi di questa scelta con tutti i suoi lati più belli ma anche le sue reali difficoltà”.

La crociera sarà su Bonheur, un Baltic Magnum 42DPB, disegnata da Doug Peterson e costruita nel 1987 a Cape Town, in Sudafrica. Nella primavera del 2009 Riccardo vide la barca per la prima volta addormentata in un porto della Turchia, se ne innamorò follemente e decise di darle una nuova vita. Così iniziò l’esperienza della Sua convivenza con una barca, non più solo vista come mezzo professionale ma come fine per condurre uno stile di vita.

Dopo questa prima esperienza nei mari della Sardegna, la giovane coppia ha già annunciato di voler continuare annualmente l’esplorazione di altre coste, altre culture e tradizioni proprie delle isole.

Scheda tecnica

Progetto: Doug Peterson

Lunghezza scafo: 12,78 m

Larghezza: 4,07 m

Immersione: 2,41 m

Dislocamento: 8.350 kg

www.2eilmare.it