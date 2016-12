Porto Santo Stefano- Riceviamo e pubblichiamo:

Non so se è la sede adatta per segnalare che giovedì 20 è “sparita” dal pontile a Porto Santo Stefano (GR) l’imbarcazione Comet 333 CIAOPA’. La barca è abbastanza conosciuta nella zona. Ha lo scafo bianco, albero in alluminio Tiberspar con vele 3FL armate, tender Zodiac con Mercury nero. Pensiamo anche a una bravata, forse qualcuno la nota e può segnalarla.

Roberto Onore robero.onore@gmail.com

Purtroppo non si tratta di una bravata, ma come confermatoci dall’armatore, di un furto. Nessuno, ai pontili dello YC Santo Stefano all’interno del porto del Valle a Porto Santo Stefano, dove si trovava la barca, ha visto i ladri in azione.