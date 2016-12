Trieste– Nasce Letyourboat (www.letyourboat.com) il nuovo sito P2P che consente di noleggiare una barca in un click, rendendo il mare accessibile a tutti. Letyourboat è un portale online basato su avanzate tecnologie Microsoft, che mette in contatto persone (guest) in ricerca di una imbarcazione da noleggiare con o senza skipper o semplicemente per un pernottamento in barca ormeggiata in banchina, con persone, che dispongono di una barca (host).

Con Letyourboat chiunque può registrare o noleggiare una barca in pochi istanti.

Tutti gli utenti e le barche sono verificati per garantire un ambiente sicuro.

Non si corre il rischio di perdere denaro in caso di cancellazione grazie ad una partnership assicurativa di fama mondiale che sarà presto implementata online.

Letyourboat è attualmente disponibile in 5 lingue (italiano, francese, inglese, tedesco, russo).

LetyourBoat, si pone l’obiettivo di rivoluzionare il settore della nautica da diporto e di offrire un’esperienza unica a chi ha una barca e a chi cerca un’esperienza in barca. L’unicità del sito risiede nel soddisfare i bisogni della domanda e dell’offerta in questo particolare settore commerciale.

LetyourBoat è online da agosto 2016 ed è già stata selezionata tra le top 200 startup innovative per il prossimo Web Summit in programma a inizio Novembre a Lisbona, il più grande evento mediatico su tecnologie ed innovazione, che nelle passate edizioni ha lanciato startup come Uber o Trip4Real che si sono poi trasformate in importanti realtà aziendali.



Per creare fiducia e un’esperienza di supporto unica, Letyourboat sviluppa una rete di Rent Advisor che forniscono assistenza personalizzata ai proprietari di barca. Oltre ai classici help desk e una piattaforma piuttosto intuitiva da usare con supporto in cinque lingue, il sistema fornisce elevati standard tecnologici che consentono la connessione automatica tra i Rent Advisors e gli armatori ad essi collegati. In questo modo gli utenti possono sempre beneficiare di una assistenza personale quando richiesto. Questo potrà creare un impatto positivo sull’intero sistema, in quanto darà la possibilità ai Rent Advisor di sviluppare liberamente con gli armatori a essi collegati servizi in base alle necessità che potranno avere e che saranno coperte dalle prenotazioni (es. pulizia a bordo, servizio check in check out ospiti). Perchè è evidente che molti proprietari potranno aver necessità di supporto esterno per la gestione degli ospiti.

Nel gruppo che ha lanciato il progetto, spicca l’olimpionico Lorenzo Bodini, responsabile dello sviluppo nella zona triestina. Se vi registrate al sito e necessitate di un suo contatto diretto potete inserire il suo codice BO111 all’interno dell’area di support cliente.

Per creare un vero volano per l’intero settore, la piattaforma è stata concepita per poter essere integrata a servizi offerti da terze parti. Il primo sarà quello dell’assicurazione che potrà essere acquistata in fase di prenotazione dell’ospite (come succede con i biglietti aerei). In futuro altri se ne aggiungeranno, con l’obiettivo di creare valore aggiunto e mettere a sistema soggetti diversi che offrono prodotti e servizi a coloro che sono gli utilizzatori della barca (sia essi vaggiatori/utilizzatori del bene fornito, sia essi proprietari del bene).

