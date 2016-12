Sanremo– Prosegue allo YC Sanremo l’Invernale del West Liguria, con la prima fase di Autunno in Regata. Un bel Ponentino tra i 6 e gli 8 nodi ha permesso di effettuare un bastone completo (3 giri per IRC e ORC e 2 giri per la classe Racing Club. Dopo un primo richiamo generale veniva issata dal Comitato di regata la “Bandiera Nera” e ne rimanevano vittime alcuni dei leader della classifica come Ange Transparent e Farr Star, Candelluva e il Pingone di Mare, riaprendo i giochi della classifica generale. Vincevano così la prova Free Spirit davanti ad Aurora in ORC A ed Emanuela Sanremomare tagliava il traguardo davanti a Farfallina.

Nella classe Rancing Club bella prova di Giuba di Giovanni Gerosa del CNAM Alassio davanti a Obi-Wat neo arrivato nel campionato.

Domenica ancora sole e l’alta pressione favoriva un bel Ponente sui 10/12 nodi.

Partenza regolare per tutti e lo Swan 45 di Valter Pizzoli, Age Transparent, vinceva sia in reale sia in compensato davanti ad uno scatenato Pingone di MareIII vincitore della ORC e 2° Overall. Nella Racing Club ancora Giuba davanti a Goghigo e a Grizzly Too.

Nella classifica IRC 1 dopo tre prove è in testa Il Pingone di Mare davanti a Far Star di Giovanni Spessa, nella Classe IRC 2 tiene il comando Free Spirit del Circolo della Vela Erix, davanti ad Ange Transparent portacolori dello Yacht Club Monaco.

Tra quindici giorni ancora vela per la conclusione dell’Autunno in Regata.