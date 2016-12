Bluff, Nuova Zelada – La collisione con un UFO di Le Souffle du Nord, l’IMOCA di Thomas Ruyant, si è rivelata molto più grave rispetto alle prime notizie diffuse dalla direzione di regata. Con le dichiarazioni ufficiali dello skipper, e le prime immagini, la situazione appare invece molto critica.

Molto probabilmente Thoms Ruyant ha centrato in pieno un container, ma l’impatto è stato devastante data la velocità della barca, prossima ai 20 nodi.

“E’ stato come un incidente in macchina, la barca si è fermata di netto. L’impatto è stato ultra violento. Cerco di restare motivato, la mia priorità è cercare di portare la barca in porto. Il Vendée è finito qui per me, avevo detto che sarei arrivato fino alla fine ma i danni sono troppo importanti. La barca è praticamente piegata in due. Sto cercando di raggiungere la Nuova Zelanda a motore, ma devo fare in fretta perché le condizioni meteo vanno a peggiorare e non so se la barca potrà reggere. Ogni dieci minuti controllo la situazione. Non voglio abbandonare la barca, farò di tutto per condurla in porto”.

La commozione di Ruyant nel primo video inviato dopo l’incidente

La situazione dell’IMOCA di Ruyant a una prima vista appare però quasi disperata. Si notano delaminazioni e crepe diffuse, alcuni dei rinforzi struturali sono chiaramente saltati, è una fortuna che l’IMOCA si ancora tutto d’un pezzo.

Lo skipper ha comunicato anche di avere preparato le dotazioni d sopravvivenza nel caso in cui la situazione degenerasse velocemente.

http://www.vendeeglobe.org/fr/