Saint Lucia- Con la cerimonia di premiazione del 18 dicembre scorso si è ufficialmente conclusa a Rodney Bay (Saint Lucia) l’ARC 2016. Tra le note caratteristiche di questa edizione del Rally, l’aumento delle barche da regata nella classe racing, il nuovo record (8g 6h 29m 15s) stabilito da Rambler 88, la vittoria dello Swan 90 italiano Woodpeckercubed nella classe Cruising, in cui però solo sette yacht hanno completato la traversata senza usare mai il motore, il naufragio del 41′ tedesco Noah con i cinque velisti in salvo, il disalberamento del Bavaria 44 Minerva of Kip con i conseguenti “rifornimenti” di gasolio in mezzo all’Atrlantico dalle altre barche dell’ARC e da un motoscafone di passaggio…

Le 202 barche che hanno concluso la traversata da Las Palmas de Gran Canaria a Saint Lucia sono state accolte a Rodney Bay con il consueto calore caraibico, per poi prendere diversi destini. Chi continua a navigare nel Caribe, chi preparerà la barca per il rientro via nave in Europa, chi dirigerà verso il Canale di Panama per proseguire un giro del mondo pluriennale.

Questi i vincitori in tempo compensato e i piazzamenti delle barche italiane:

Racing Overall IRC 1.Rambler 88; 11.Ammonite, Southern Wind 82; 34.Il Cavaliere 3, Comet 50

Racing 2A 1.Rambler 88

Racing 2B 1.Anna, Mobile 53 (RUS)

Racing 2C 1.Scarlet Oyster, Oyster Lightwave 48

Cruising Overall 1.Arabela, Dufour 525 Grand Large (LAT); 3.Orso, Beneteau 50; 5.BlueTangos Two, Grand Soleil 50; 6.Woodpeckercubed, Swan 90 (vincitore line honour cruising, con zero ore di motore); 13.Nashorn, Baltic 51; 34.Falabrach, HR 48 (a bordo anche Paolo Martinoni, un plauso per le zero ore di motore nel vero spirito ARC); 61.PkBoo, Dufour 405; 72.Atrevida, Ocean Star 56.1; 127.Almagores II, SWS 100; 139.Ennis del Mar III, Hanse 495

Molto bene le barche italiane nella cruising, in cui segnaliamo la vittoria in classe A dello Swan 90 Woodpeckercube di Matteo Sguanci con equipaggio pro, la vittoria in classe D di Orso, il Beneteau 50 del simpatico chirurgo bresciano Mariano Berlendis, il successo in classe E del GS 50 BlueTangos Two dell’industriale di Pisogne Federico De Lisis e il terzo posto del Falabrach, l’HR48 di

Nei multiscafi vince Knut Frostad, ex CEO della Volvo Ocean Race, a bordo dell’Outremer 5X Nemo. Quarto posto per il Catana 47 italiano iCan.

Da segnalare come una ventina di barche abbiano utilizzato il motore per oltre 100 ore, il che francamente appare un po’ troppo. Ovviamente tale uso viene penalizzato dal tempo compensato, ma lo spirito dell’ARC premia chi come Falabrach non ne ha fatto uso… e una tirata d’orecchi ai polacchi del Beneteau 50 Faraway che l’hanno usato per ben 195 ore, ovvero 8 giorni… contenti loro.