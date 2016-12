Palamòs, Spagna- Che vento oggi a Palamòs, in Costa Brava, per la quarta giornata della Christmas Race. Dopo i 35 nodi di ieri che avevano impedito le regate, oggi si è regatato con 25-30 nodi di vento di “Tramuntana” e onde di 2 metri, condizioni dure che hanno esaltato lo spettacolo della vela olimpica.

La vela italiana porta tre timonieri nelle Medal Race di domani, Alessio Spadoni (Aniene, 5-1-8-14-4-5-11), ottimo sesto alla sua seconda regata in Finn (dopo il bronzo al CICO 2016), Francesca Clapcich (Aeronautica Militare), in testa nei Laser Radial dopo un’ottima serie 2-1-bfd-2-2 a conferma dell’esperienza acquisita nel proficuo quadriennio a prua di Giulia Conti negli FX, e Marco Gallo (SVGF), nono nei Laser (13-11-1-13-dnc-9). Domani dalle ore 10 conclusione con le Medal Race riservate ai primi 10. Nella classe giovanile 29er entrano in medal da quinti anche Porro-Fracassi.

I primi tre di ogni classe e i migliori italiani nelle classi giovanili:

Finn (31)

1 Facundo Olezza (ARG), 14 p

2 Alex Muscat (ESP), 18 p

3 Milan Vujasinovic (CRO); 18 p

Laser Standard (41)

1 Sergey Komissarov (RUS), 7 p

2 Duko Bos (NED), 19 p

3 Viktor Teply (CZE), 22 p

Laser Radial F (22)

1 Francesca Clapcich (ITA), 30 p

2 Maxime Jonker (NED), 35 p

3 Tatiana Drozdovskaya (BLR), 22 p

Laser Radial M (34)

1 Victor Simo (ESP), 15 p

2 Matias Sabaté (ESP), 15 p

3 Rafael De la Hoz (ESP), 17 p

470 M (28)

1 Simon Diesh/Phillip Autenrieth (GER), 12 p

2 Jordi Xammar/Nicolás Rodríguez (ESP), 14 p

3 Borys Shvets/Pavlo Matsuyev (UKR), 19 p

470 F (10)

1 Cassandre Blandin/Aloise Retornaz (FRA), 8 p

2 Bàrbara Cornudella/Sara López (ESP), 22 p

3 Silvia Mas/Paula Barceló (ESP), 23 p

49er (16)

1 Dominik Buksak/Szymon Wierzbicki (POL), 21 p

2 Frederik Rask/Nikolaj Hoffmann (DEN), 22 p

3 Kévin Fischer/Yann Jauvin (FRA), 22 p

FX (13) 1.Kister-Beckers (NED)

420 M (61)

1 Jules Devic/Tim Carpentier (FRA), 16 p

2 Enzo Balanger/Clement Cron (FRA), 34 p

3 Paul Cousin/Ulysse Migrane (FRA), 36 p

4.Sepe-Iacchia (ITA); 22.Magliocchetti-Maretti (ITA); 23.Orlando-Journo; 27.Sposato-Centrone; 28.Martino-Iacchia; 54.Michelutti-Faraldi

420 F (39)

1 Aina Colom/Vicky Sisk (ESP), 10 p

2 Clara Olive/Lea Carpentier (ESP), 16 p

3 Maria Bover/Carmen Pieras (ESP), 21 p

11.Attili-Crugnola; 12.Malivindi-Mauro; 24.Cordero di Montezemolo-Binda

29er (19)

1 Albert Gelpí/Alexandre Boquet (ESP), 8 p

2 Ivan Volchov/Nikita Kanafev (RUS), 14 p

3 Tània Bonilla/Núria Miró (ESP), 21 p

5.Porro-Fracassi (ITA); 11.Santimi-Misseroni (ITA)

Europa (40)

1 Sergi Pérez (ESP), 8 p

2 Alejandro Pareja (ESP), 11 p

3 Oriol Arrufat (ESP), 19 p

Gallery (Alfred Farré)