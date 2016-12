Miami, USA- Sembra un titolo di un cinepanettone e invece alcuni atleti della squadra Optimist Fraglia Vela Riva in questi giorni sono proprio a Miami con il coach Mauro Berteotti e ovviamente in barca a vela, per un’esperienza sicuramente speciale.

Liam Stampone, Mattia Cesana e Tommaso Boccuni in questi giorni parteciperanno infatti ad un clinic tecnico Optimist a Miami per poi proseguire con la Orange Bowl International Youth Regatta, manifestazione organizzata dal Coral Reef Yacht Club di Miami, Florida.

Nel primo giorno di permanenza i ragazzi insieme ad altri amici velisti del Circolo Velico Ravennate sono stati accolti dal console italiano Gloria Marina Belleli, a cui sono stati donati i gagliardetti dei rispettivi circoli, portando così anche la Fraglia Vela Riva e la sua storia, a Miami. L’amicizia con gli atleti optimisti degli Stati Uniti si era già manifestata nell’ultima edizione del Meeting del Garda Optimist con il gemellaggio della squadra statunitense avvenuta in Fraglia: gli Stati Uniti rappresentano una delle oltre 40 nazioni presenti a Riva del Garda in occasione del Meeting di Pasqua Optimist, manifestazione che nel 2017 festeggerà la sua 35^ edizione e di cui il circolo rivano ha già iniziato ad aprire le iscrizioni on line.