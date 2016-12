Annapolis, USA- Va a un trimarano da day sailing e racing, il Diam 24 One Design, il premio overall Boat of the Year dell’autorevole testata americana Sailing World. Conosciuto in Europa da tre stagioni, il Diam 24 OD è dal 2015 la barca ufficiale con cui si corre il Tour de France a la Voile. Costruito dal cantiere francese ADH Inotec su progetto VPLP, il Diam 24 prova ora lo sbarco sul mercato yankee.

Gli altri premi Boat of the Year 2017 sono andati al Seascape 24 (recreational racer), al VX Evo (Dinghy), al “Moth per tutti” WASZP per gli One Design e al J/112E (miglior crossover).