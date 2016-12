Capo Horn, Sud America – Il Vendée Globe perde un altro sei suoi protagonisti. Il giovane esordiente Paul Meilhat ha comunicato di avere subito una grave avaria al sistema che consente il movimento della chiglia. Lo skipper francese naviga a bordo dell’ex Macif, l’IMOCA che trionfò al Vendèe Globe 2012-2013 con François Gabart.

Meilhat ha stabilizzato la chiglia che oscillava a ogni onda e si sta dirigendo lontano dalla depressione, nella quale stava navigando testa a testa con Jérémie Beyou, per portarsi verso nord in acque più calme. Fin dall’inizio del Vendée Globe Meilhat ha lottato nelle prime cinque posizioni e da diverse settimane è in piena bagarre per il podio.

Realisticmente sembra al momento difficile vedere rientrare in modalità regata il francese, che sembra invece destinato ad allungare la lista dei ritiri di questo Vendée Globe.

http://www.vendeeglobe.org/fr