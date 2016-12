Trieste– Nasce la Rete FVG MARINAS, una realtà costituita da pochi mesi che riunisce sotto un’unica insegna i principali Marina del Friuli Venezia Giulia, per promuove l’offerta turistica legata alla nautica regionale.

Dalle foci del Tagliamento a Muggia, 19 Marina di diverse grandezze, con servizi d’eccellenza, in grado di accogliere piccole barche o grandi yacht, adagiate lungo litorali rocciosi, in centri balneari o cittadine ricche di storia, nell’ansa di un fiume o in una magnifica laguna, offrono esperienze molto variegate.

I Marina sono suddivisi in 5 aree, ognuna con caratteristiche peculiari:

– Lignano Sabbiadoro e Aprilia Marittima: Porto Turistico Marina Uno, Marina Punta Faro, Marina Punta Gabbiani, Marina Punta Verde, Darsena Porto Vecchio, Dry Marina Aprilia Marittima 2000;

– San Giorgio di Nogaro, laguna di Marano e fiume Stella: Porto Maran, Marina Stella, Marina Sant’Andrea, Marina San Giorgio, Marina Planais;

– Grado: Darsena San Marco, Marina Primero, Porto San Vito;

– Monfalcone: Marina Hannibal e Marina Lepanto;

– Trieste o costa triestina: Marina Porto Piccolo, Porto San Rocco, Marina San Giusto.

La Rete è guidata da 5 amministratori, uno per ogni area: Giorgio Ardito per Lignano Sabbiadoro ed Aprilia Marittima, Fortunato Moratto per San Giorgio di Nogaro, Marano e il fiume Stella, Gennaro Coretti per Grado, Andrea Cugola per Monfalcone, Roberto Sponza per la costa triestina.

“E’ un’esperienza entusiasmante e molto stimolante.” dichiara Giorgio Ardito, amministratore dell’area Lignano “Dopo tanti anni di sporadiche iniziative e di interventi non coordinati, abbiamo deciso di costituire la Rete FVG MARINAS, per concertare insieme azioni di promozione con maggioreforza rispetto ad azioni singole. Scegliere di portare la propria barca in uno dei Marina della Rete offre sicuramente interessanti opportunità, dalla promozione valida fino ad aprile 2017 “Prenota due notti in un FVG Marinas e la terza è gratis” ad iniziative di svago ed intrattenimento nei singoli Marina.”

L’obiettivo di FVG MARINAS per il triennio 2016-2018 è quello valorizzare il turismo nautico, attraverso esperienze da vivere sul territorio.

La Regione Friuli Venezia Giulia, che con Promoturismo FVG è il principale collaboratore della Rete, può offrire ai diportisti i migliori servizi nautici, in un territorio ricco di suggestioni che coniugano felicemente benessere e divertimento: l’autenticità dei luoghi, della storia e delle persone che lo abitano, le tradizioni e la cultura che lo contraddistinguono, l’offerta enogastronomia d’eccellenza e la possibilità di praticare numerose attività sportive tra cui golf, vela, kite, windsurf, SUP, bike, permettono di vivere la nautica come esperienza a 360°.

Il debutto internazionale di FVG MARINAS avverrà alla Fiera Nautica Boot di Düsseldorf dal 21 al 29 gennaio 2017: la Rete sarà presente nella Hall 13, stand 13 D74 presso lo stand regionale di Promoturismo FVG, con tutte le informazioni riguardanti i Marina e le peculiarità di ogni area geografica.