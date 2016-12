Sanremo– Torna allo YC Sanremo il Meeting Internazionale del Mediterraneo riservato agli Optimist. Da mercoledì 28 a venerdì 30 dicembre le acque della Città dei Fiori saranno invase da giovani timonieri svizzeri, francesi, monegaschi e, naturalmente, italiani.

Attesi circa 150 partecipanti suddivisi nelle due categorie Cadetti (nati dal 2005 al 2007) e Juniores (nati dal 2001 al 2004) che si contenderanno la vittoria nelle rispettive classifiche. Un premio ulteriore sarà rappresentato dal Trofeo Dino Minaglia che, intitolato alla memoria di un grande socio dello Yacht Club Sanremo prodigatosi sempre per l’attività giovanile, sarà assegnato al migliore Club tra gli Juniores, in base a una classifica stilata sui risultati finali dei migliori tre equipaggi per sodalizio.

Dopo il completamento delle formalità di iscrizione il primo segnale di partenza è previsto mercoledì alle 11.55, con prove successive giovedì e venerdì. Il regolamento prevede un totale di nove regate (tre al giorno) con uno scarto dopo il completamento della quinta prova.

Il Meeting Internazionale del Mediterraneo è organizzato grazie al sostegno del Comune di Sanremo. Anche quest’anno, come di consuetudine, la tradizionale lotteria durante la quale verranno estratti premi per tutti i giovani concorrenti. Venerdì 30, al termine delle regate, presso la sede dello Yacht Club Sanremo, avrà luogo la premiazione.