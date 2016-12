Milano– Raymarine presenta la nuova versione della popolare App mobile Wi-Fish per Dragonfly, con la quale viene introdotta, per la prima volta nel settore nautico, la REALTÀ AUMENTATA. Grazie a questo aggiornamento, si possono visualizzare dallo smartphone i waypoint che si trovano nelle vicinanze, sovrapponendoli in tempo reale alla vista della fotocamera. Con la Realtà Aumentata Go-2-Fish, si seleziona il bersaglio fra gli spot di pesca preferiti, e Go-2-Fish guida l’utente direttamente verso la zona di suo interesse.

Qui di seguito le caratteristiche principali della nuova App:

1. La App è COMPLETAMENTE GRATUITA e può essere scaricata dall’Apple Store o dall’Android Market (requisiti minimi iOS8/Android 4.0). Compatibile con Dragonfly modelli 4/5/7 PRO, software v12.10, con condivisione waypoint abilitata. Tutti i dispositivi 3G dotati di GPS e gyro assicurano funzionalità completa.

2. Per la prima volta la REALTÀ AUMENTATA fa il suo ingresso nel settore nautico. Funziona un po’ come l’App Pokemon GO. In pratica si accende la telecamera dello smartphone e si inquadra la zona che interessa: sull’immagine inquadrata vedrò sovrapposti i waypoint salvati in precedenza. Quindi, per capire dov’è posizionato un waypoint, non dovrò più leggere la mappa e collegare quello che vedo sul display con quello che vedo a occhio nudo; basterà collegare lo smartphone e lo potrò vedere “live”.

3. L’aggiornamento introduce NUOVE SCHERMATE visualizzabili sullo smartphone: non solo Sonar e DownVision, ma anche una nuova schermata con una cartografia base, la lista dei waypoint salvati e, ovviamente, la schermata con la Realtà Aumentata.

4. Nel caso dei Dragonfly PRO con GPS incorporato, i waypoint potranno essere creati sul Dragonfly oppure anche direttamente sull’App. I waypoint creati saranno poi sincronizzati tra i due dispositivi.

5. Nel caso del modulo Wi-Fish (senza GPS), la nuova App consentirà comunque di salvare waypoint sfruttando l’antenna GPS dello smartphone. Questo significa che anche con il Wi-Fish da oggi potrò vedere la schermata DownVision e fissare un waypoint quando vedo qualcosa di interessante. Visualizzerò poi il waypoint sullo smarphone nella schermata della cartografia base e ovviamente nella schermata della Realtà Aumentata.