Capo Horn, Cile– Che regalo per Alex Thomson. Lo skipper di Hugo Boss ha doppiato Capo Horn alle 11:42UTC di oggi 25 dicembre 2016, festeggiando quindi il Natale con il mitico Capo sulla sinistra in venti variabili tra i 16 e i 40 nodi. Non solo. il rallentamento di Le Cleac’h dopo il Capo e la risalita verso le Falkland, lasciate a sinistra, e le contemporanee ottime ultime 24 ore di Hugo Boss, hanno ridotto il distacco di Thomson da 818 a 455 miglia alle 21 UTC del 25 dicembre.

Hugo Boss risalirà adesso più rapidamente verso le Falkland di quanto abbia fatto Banque Populaire VIII e la partita dell’Atlantico potrebbe riaprirsi comsiderando la bolina che attende BP tra circa due giorni. Anche Thomson ha deciso di lasciare a sinistra le Falkland e si sta portando molto a est. Da quella posizione però sarà difficile portare un attacco immediato a Le Cleac’h, visto che l’opzione delle Malvine a dritta è saltata.

“Ho passato Capo Horn così che sono davvero felicissimo (è il quarto passaggio per il velista britannico, Ndr) HO avuto venti tra i 15 e i 40 nodi con cambi di direzione fino a 60 gradi così che è stato molto difficile. Per fortuna il mare non era troppo formato ma è stato comunque difficile mantenere il ritmo in quelle condizioni… E’ stato il miglior regalo di Natale che avrei potuto chiedere, uscire fuori dal Southern Ocean così, soprattutto dopo un passaggio così veloce. … In un certo senso però il Southern Ocean dura ancora mille miglia verso Nord, ma si tratta comunque di una grande pietra miliare che ti lasci dietro”, ha detto Thomson dopo il passaggio.

Hugo Boss ha doppiato l’Horn un giorno 23 ore e 8 minuti dopo Banque Populaire… Mancano 6500 miglia alla fine di questo appassionante Vendee Globe, il duello continua.