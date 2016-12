Hobart, Australia- Record frantumato anche alla Rolex Sydney-Hobart. Perpetual Loyal, il supermaxi da 100 piedi di Anthony Bell con Tom Slingsby come co-skipper, ha concluso le 628 miglia di regata alle 2:31.20 ora locale del 28 dicembre (le 16:31 in Italia). Il racer progettato da Juan Kouyoumndjian ha tagliato la linea d’arrivo posta a Hobart, dopo aver risalito la Storm Bay e l’estuario del fiume Derwent, in piena notte australiana.

Il suo tempo di regata, un giorno, 13 ore, 31 minuti e 20 secondi, migliora il precedente record di Wild Oats XI (2012) di ben 4 ore e 51 minuti. Un primato eccezionale, che potrebbe durare diversi anni, reso possibile dalle eccellenti condizioni portanti (vento da NE) per tutta la traversata da Sydney alla Tasmania.

Per la vittoria overall in tempo compensato IRC, che assegna l’ambitissima Tattersall’s Cup, sembra che la partita sia tra il Volvo 70 Giacomo, che arriverà secondo in tempo reale a Hobart con a bordo anche Francesco Mongelli autore di un’ottima navigazione, e il Judel Vrolijk 52 Ichi Ban.

Sono tre i velisti italiani che hanno preso parte alla Hobart 2016: oltre a Mongelli, Pierluigi De Felice, che si è dovuto ritirare con il Ker 46 Patrice su cui era imbarcato, e Marco Carpinelli.