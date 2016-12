Isole Falkland- Definirlo come un semplice “elastico” sarebbe riduttivo, la realtà è che gli affari nel Sud Atlantico per Armel Le Cleac’h stanno andando male. Un’emorragia di miglia è quella che Banque Populaire sta subendo da 48 ore: dalle 850 del passaggio all’Horn alle 285 rilevate alle 9:00 CET odierne, una perdita di quasi 600 miglia e il vantaggio che sembrava abissale non è più così rassicurante.

Hugo Boss questa volta ha pescato il numero giusto sulla ruota della fortuna e, mentre più avanti Le Cleac’h è stato rallentato in venti deboli che lo hanno costretto ad andature lente dalla bolina al traverso, Thomson doppiato Capo Horn ha navigato sempre al lasco con vento fresco. All’ultimo rilevamento l’inglese naviga a oltre 21 nodi con una VMG prossima ai 20, contro i 17.4 di Le Cleac’h.

Banque Populaire naviga in una zona di transizione mentre Hugo Boss più indietro è saldamente posizionato dentro un fronte che lo spinge verso nord a grande velocità. Il vantaggio del francese sembra destinato ad assottigliarsi ulteriormente, ma all’orizzonte per entrambi si intravedono scelte tattiche importanti.

Il leader a breve potrebbe incrociare una piccola e veloce depressione che dalle coste brasiliane si muove verso sudest. Non un’ottima notizia per il francese che dovrebbe sostenere andature strette prossime alla bolina, con l’Anticiclone di Sant’Elena poco più in alto pronto a scombinare le carte causando variazioni di direzione ed intensità che potrebbero essere notevoli.

Il limite ovest dell’Anticiclone è a circa 1300 miglia dal leader e tra 60 ore il sistema di alta pressione potrebbe avere un’ampiezza prossima alle 1500 miglia tra il Sud Africa e le coste brasiliane. Aggirarlo da ovest significherebbe bolinare nel vento leggero, da est l’opzione al momento sembra difficilmente percorribile dato il corridoio incerto e la grande strada in più che una scelta simile imporrebbe con una traiettoria “impossibile”, quasi a sfiorare le coste dell’Africa.

A nord dell’anticiclone c’è il treno degli Alisei in attesa, chi lo aggancia per primo si garantisce la leadership fino ai dolldrum.

La partita che fino a 48 ore fa sembrava praticamente chiusa potrebbe quindi riaprirsi clamorosamente. Le Cleac’h comincia a sentire il fiato di Thomson sul collo, e questo Vendée Globe sembra non volere smettere mai di stupire.

Il prossimo skipper a doppiare Capo Horn sarà Jérémie Beyou su Maitre Coq.

