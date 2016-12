Palma di Maiorca, Spagna- Sogni di far parte di un equipaggio professionista? North Sails ha bandito un concorso che mette in palio un posto a bordo del racer hi-tech Spectre più voli e cinque giorni in hotel di lusso per partecipare alle regate internazionali in programma a Palma nell’estate 2017.

Per partecipare basta inserire i propri dati nella pagina dedicata. In palio anche altri premi, in crediti da 50 a 1000 euro per capi della North Sails collection.