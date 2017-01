Sanremo– Conclusa a trentaduesima edizione del Meeting Internazionale del Mediterraneo, tradizionale competizione velica riservata ai giovani e organizzata dallo Yacht Club Sanremo, con il sostegno del Comune di Sanremo, a conclusione del ricco calendario agonistico del 2016.

Quasi 150 gli iscritti tra gli Juniores (atleti ed atlete nati dal 2001 al 2004), con una netta predominanza di velisti provenienti da tutta Italia, ma anche rappresentanti di Principato di Monaco e Svizzera e i Cadetti, atleti nati dal 2005 al 2007. A essere premiati, sia per la categoria Juniores sia per i Cadetti, i primi dieci classificati e la prima femminile.

Vittoria per Matteo Mulone, del Circolo Nautico Ilva, secondo posto per Daniele Delfino, del Varazze Club Nautico, nella classe Cadetti: terzo posto per Gianpaolo Fellegara, YC Sanremo.

Per quanto riguarda la classifica Juniores: prima classificata e prima femminile Arianna Giargia, del Varazze Club Nautico, seguita da Davide Manica, dello Yacht Club Sanremo, e da Anthony Sanchez, della Lega Navale Genova.

Il premio per il più giovane in assoluto tra tutti i concorrenti va al piccolo Emanuele Schiaffino dello Yacht Club Italiano.

Quest’anno è stato il Varazze Club Nautico ad aggiudicarsi il Trofeo Dino Minaglia, intitolato alla memoria di un grande socio dello Yacht Club Sanremo prodigatosi sempre per l’attività giovanile, che premia il migliore Club che, tra gli Juniores, ha ottenuto i tre migliori piazzamenti con Arianna Giargia, Luca Giallanza ed Edoardo Valletta.

Prossimo appuntamento con l’anno nuovo con la terza tappa del Campionato Invernale West Liguria, l’”Inverno in Regata”, previsto nei week end del 14/15 e 28/29 gennaio 2017.