Palermo– E’ on line il nuovo bando di regata della Palermo-Montecarlo, la regata principale dell’altura d’agosto in Mediterraneo (partenza il 21 agosto da Mondello), organizzata dal Circolo della Vela Sicilia in collaborazione con lo Yacht Club de Monaco e lo Yacht Club Costa Smeralda. Il Bando è online sul sito palermo-montecarlo.it

Sono state 59 le barche (in rappresentanza di 11 nazioni) iscritte nel 2016: tra loro 6 Maxi, su cui ha campeggiato la presenza del bolide americano Rambler di George David, con Brad Butterworth alla tattica. La regata in overall fu vinta da Scricca di Leonardo Servi (in equipaggio) e da Lunatika di Stefano Chiarotti con Giancarlo Pedote (X2)

Confermate dunque le opzioni di partecipazione: in equipaggio, X2 e in solitario. Confermata anche l’adesione al calendario internazionale dell’International Maxi Association-IMA, che include alcune delle regate-simbolo del Mediterraneo.

Dalla prossima edizione, il comitato organizzatore ha deciso di sensibilizzare il mondo della nautica sul tema della sicurezza in mare, senza in alcun modo diminuire il crescente impegno verso l’aspetto puramente agonistico dell’evento.

“Siamo consapevoli di praticare uno sport con molteplici variabili, ma abbiamo l’obbligo di ridurre i rischi per i partecipanti al minimo possibile”, dice il Presidente del Circolo della Vela Sicilia, Agostino Randazzo. Di qui la decisione di attuare un piano pluriennale legato alla sicurezza.

Dal 2017, quindi, sarà obbligatorio che almeno un componente dell’equipaggio possieda la certificazione del World Sailing Offshore Personal Survival Traning Course. “Naturalmente non lasciamo i nostri regatanti al buio, ma abbiamo già individuato un percorso che permetta a tutti gli interessati di frequentare un corso nei prossimi mesi”, assicura Alfredo Ricci, Regatta Director della manifestazione.

Il programma prevede di organizzare l’ultimo corso a Palermo nei giorni 18 e 19 agosto, proprio a ridosso dell’inizio della regata. “Questo corso sarà aperto ad un massimo di 16 partecipanti, per cui stiamo preparando anche un elenco delle associazioni che organizzano questi corsi durante l’anno, per permettere agli interessati di potersi organizzare in tutta tranquillità”, conclude Ricci.

Dal punto di vista del programma, la scaletta è in linea con le edizioni precedenti, con l’apertura del Regatta office fissata il 18 agosto. “Vento permettendo” le vele si spiegheranno nel bellissimo Golfo di Mondello alle ore 12.00 di lunedì 21 agosto in direzione Porto Cervo, dove sarà posizionato il cancello volante. Lì sarà cruciale la decisione se lasciare la Corsica a dritta o a sinistra prima di far rotta verso Montecarlo. La premiazione nella sede dello Yacht Club de Monaco è in calendario la sera del 26 agosto.

Il sito internet sarà costantemente e puntualmente aggiornato con le ultime news e curiosità varie, come la storia della regata, l’albo d’oro e la prestigiosa storia del Circolo della Vela Sicilia, che affonda le sue origini nel lontano 1933.