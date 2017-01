News powered by:

Key West, USA- Il 2017 delle 52 SUPER SERIES inizia nelle acque turchesi e ventose delle Florida Keys, dove lunedì prossimo inizia la classicissima Quantum Key West Race Week. Sono undici i TP52 in gara. Interlodge di Austin e Gwen Fragomen, varato di recente, è la grande novità della stagione.

Nella pausa invernale undici team che regateranno in Florida, hanno apportato modifiche alle barche, ai rig, agli equipaggi e molti altri cambiamenti. Diversi team sono già in acqua pronti a chiudere una serie di test ed essere pronti al meglio per la nuova grande stagione. Nessuno vuole esser impreparato a questo inizio in Florida, da qui la pressione sta già salendo alle stelle, ed è giusto che sia così.

Questa è la prima volta nella storia del circuito che si uniscono in una sola classifica i punti guadagnati negli Stati Uniti ed in Europa. Quest’anno ci sarà un solo vincitore e la battaglia inizierà proprio lunedì, per concludersi venerdì nelle acque delle isole Keys per chiudersi a settembre a Mahòn, nell’isola di Minorca. Nel mezzo, quattro importantissime tappe: Miami, Scarlino che coincide con il Mondiale, Porto Cervo e Puerto Portals.

Interlodge è una delle quattro barche in gara in questa stagione che sta lavorando in un progetto di condivisione di informazioni e formazione. Tutti uniti dal programma di sviluppo vele Quantum. Oltre al nuovissimo Tp52 costruito a Burriana da Longitude Cero e progettato da Marcelino Botin, a condividere questo programma ci sono ovviamente Quantum Racing, campione in carica, Platoon di Harm Müller-Spreer e Gladiator di Tony Langley. Questi quattro team si sono già allenati in questi giorni nelle acque della Florida.

Dopo questi giorni di formazione l’allenatore di Quantum Racing, James Lyne, ha commentato:

“Penso che abbiamo la forza di sviluppare una buona velocità delle barche, perché i quattro team parlano negli stessi termini e con gli stessi concetti. Allenare tutti e quattro insieme ci dà la possibilità di trarre delle conclusioni molto buone”.

Fa notizia ovviamente il debutto di Interlodge con Andy Horton alla tattica e Ian Walker, due medaglie olimpiche e una Volvo Ocean Race, come skipper, visto che il suo armatore non sarà della regata per un problema al braccio.

Sono molti gli spostamenti in questo nuovo corso, il più sorprendente è quello di Ed Baird, fresco vincitore con Quantum Racing, lasciato andare alla corte di Langley a bordo di Gladiator, nel ruolo di tattico. Il suo posto sarà rimpiazzato dal due volte campione del mondo di Moth e iridato Melges 24, l’americano Bora Gulari. Gulari si alternerà con Doug DeVos al timone. A Key West l’amatore sarà in barca e Gulari fungerà da supporto tattico a Terry Hutchinson.

Azzurra, il team italo-argentino della famiglia Roemmers e dello Yacht Club Costa Smeralda, ha inserito il plurititolato trimmer Claudio Celon e il giovane talento argentino Klaus Lange (settimo a Rio nei 49er), figlio di Santiago Lange, oro olimpico nei NACRA 17.

Adrian Stead torna alla tattica nel progetto di Niklas e Catherine Zennström, Rán Racing. La barca svedese ha subito alcune modifiche nella parte poppiera dello scafo in Germania prima di essere inviata negli Stati Uniti. C’è stato uno scambio di team dunque tra il tattico Morgan Larson che ha lasciato il suo posto per andare su Bronenosec di Vladimir Liubomirov, dove la scorsa stagione regatava Adrian Stead.

Peter Holmberg (Isole Vergini) sale su Provezza (TUR) per timonare la barca di Ergin Imre. Altri cambiamenti significativi sono l’arrivo di John Kostecki alla tattica di Platoon (anche se lo ha fatto già lo scorso anno nell’ultima gara della stagione a Cascais) e l’arrivo del neozelandese Chris Main (bronzo olimpico nei Laser), alla tattica di Alegre di Andres Soriano.

Quantum ha vinto la scorsa stagione con un ampio margine, ma alla fine dell’anno , Azzurra era la barca battere. Key West sarà un vero banco di prova, perchè entrambi hanno avuto modo di allenarsi e di capire come saranno veramente le potenzialità dell’uno e dell’altro.

Vasco Vascotto (ITA), tattico di Azzurra (ITA), parla delle buone possibilità di ben figurare:

“Sicuramente, lo scorso ottobre, in Portogallo, abbiamo concluso con una bella vittoria ed è proprio da lì che vogliamo ripartire, sempre ben consci che questa eccezionale classe di barche è in costante evoluzione tecnologica, esattamente come la F1. Ci aspettiamo, quindi, che tutti i concorrenti abbiano fatto passi avanti per colmare il divario di prestazioni nei nostri confronti”.

Alberto Barovier (ITA) team manager di Bronenosec (RUS):

“Siamo molto contenti del lavoro che abbiamo fatto quest’inverno, anche se non abbiamo avuto molto tempo, abbiamo fatto i salti mortali per fare molti cambiamenti, sul rigging dell’albero e sopratutto alle vele, con i nuovi trimmer c’è stato subito un ottimo feeling, Simon Daubney, Ex Alinghi e Team New Zealand, un grande velista e Pierluigi de Felice che hanno dato uno bello scossone a quel reparto che ci ha fatto un pò soffrire lo scorso anno. A bordo sale anche Cristian Griggio nel ruolo di pit, al mio fianco a prua, un grande rientro il suo e ovviamente Morgan Larson alla tattica sarà un bel plus per il rapporto che abbiamo con lui. Key West è un campo di regata difficile speriamo sia un buon inizio per noi, abbiamo fatto tanto e vogliamo far subito bene.”

La Quantum Key West regatta, da il benvenuto a bordo delle 52 SUPER SERIES a tre brand molto importanti: Rolex nel ruolo di Main Partner. XS Energy drinks sarà la bevanda ufficiale delle regate e a Code Zero come fornitore ufficiale dell’outfit dell’organizzazione.

Per la prima volta negli Stati Uniti l’action delle regate sarà trasmessa in diretta dal campo di regata supportata da commenti di esperti nella 52 SUPER SERIES TV powered by Quantum Sails. I programmi inizieranno 10 minuti prima di ogni regata e saranno disponibili sul sito 52SUPERSERIES.com e sulla 52 SUPER SERIES App, disponibile per i dispositivi IOS e Android.

Quantum Key West Race Week, programma delle regate (dalle 17CET)

Lunedi 16 Gennaio – WL Race dalle 11:00 – alle 16:00 (circa).

Martedì 17 Gennaio – WL Race dalle 11:00 – alle 16:00 (circa).

Mercoledì 18 Gennaio WL Race dalle 11:00 – alle 16:00 (circa).

Giovedi 19 Gennaio – WL Race dalle 11:00 – alle 16:00 (circa).

Venerdì 20 Gennaio – WL Race dalle 11:00 – alle 16:00 (circa).

https://www.youtube.com/user/52SuperSeries