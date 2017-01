Venezia – L’Italia 998 nella versione Fuoriserie è stata una delle barche che ha avuto maggiore successo, sul segmento dei 10 mt, nelle ultime due stagioni. Dominatrice delle regate ORC in Italia e all’estero, la piccola di Italia Yachts ha ricevuto il consenso unanime di critica ed appassionati e un ottimo riscontro sui campi di regata.

Sull’onda di questa affermazione il cantiere ha deciso di lanciare sul mercato una nuova versione di questo modello, l’Italia 998 Club dedicata non solo al mondo dell’agonismo ma anche a quello della crociera sportiva.

Italia Yachts ha reinterpretato il progetto originale, apportando alcuni interventi volti a rendere la navigazione più confortevole. Ne risulta una barca veloce e divertente, adatta a primeggiare in regate di circolo o in impegnative competizioni a compenso, ma perfetta anche per l’utilizzo in crociera.

Le principali modifiche riguardano l’adozione della timoneria a doppia ruota e l’aggiunta di una grande delfiniera a prua, per agevolare l’utilizzo di gennaker e di altre vele avvolgibili senza l’utilizzo di un tangone, a vantaggio della facilità di conduzione alle andature portanti.

All’interno, una completa dotazione di pensili a murata arredano sia la dinette che la zona di prua, aumentando lo spazio per lo stivaggio. Vengono inoltre forniti di serie un frigorifero e una cucina con forno. Infine, è possibile impreziosire Italia 9.98 Club scegliendo come optional il teak per le panche (removibili) e il piano del pozzetto.

Italia 9.98 Club è già in produzione e il primo esemplare sarà varato nei primi mesi del 2017.

Specifiche Tecniche Principali

Modello: Italia 9.98

Progetto: Matteo Polli / Italia Yachts Design Team / KMD Design

Cantiere: Italia Yachts – Venezia

Proprietà e management: Italia Yachts – Venezia

Lunghezza fuori tutto: m 10,30 (con spoiler)

Lunghezza scafo: m 9,98

Larghezza max: m 3,54

Pescaggio: m 1,90

Dislocamento: Kg 4.500 (versione Fuoriserie)

Dislocamento: Kg 4.550 (versione Club)

Area Randa: mq 38

Area Fiocco: mq 32

Area Spinnaker: mq 90

Area Gennaker: mq 105

GPH ORC: 625 – 630 sec/m

IRC TCC: 1,015 – 1,025

http://www.italiayachts.it/it/