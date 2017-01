News powered by:

Anzio– L’Asteria Cup, classica regata di altura del Tirreno, si rinnova nella Roma Sailing

Week, organizzata dall’Associazione di appassionati velisti Vele al Vento e dallo

storico Circolo della Vela di Roma che, nel 1968, ha istituito questa regata grazie all’idea del Prof. Luigi Coari, noto armatore-timoniere dell’epoca. Il Bando di Regata è on line sul sito dell’evento.

Quest’anno la novità principale riguarderà il percorso, di circa 140 miglia, che da

Anzio, si snoderà verso le isole pontine per poi arrivare a Fiumicino, grazie alla

preziosa collaborazione di due importanti realtà nella vela d’altura del litorale

laziale, il Circolo Velico Fiumicino ed il Nautilus Marina.

La partenza da Anzio sarà preceduta, il 2 giugno, da una festa al Circolo della Vela di

Roma dedicata a tutti gli equipaggi, le barche saranno ormeggiate al molo Neroniano

del Marina di Capo d’Anzio, una nuova e qualificata realtà professionale nella

gestione del porto di Anzio, location ideale con la città-porto che si stringe intorno ai

partecipanti.

Il percorso di assoluto rilievo dal punto di vista tattico e strategico, lambisce le isole

pontine, vere e proprie perle del Tirreno per la rara bellezza dei paesaggi, l’impegno

degli organizzatori infatti, è proprio quello di valorizzare la vela d’altura del litorale

romano e pontino.

Una volta arrivate a Fiumicino, le barche saranno accolte al Nautilus Marina che

metterà a disposizione dei regatanti le sue belle strutture e i servizi.

Storici e prestigiosi i trofei in palio, in particolare la Coppa, dedicata al mitico

Ammiraglio Straulino che in passato vinse più volte questa regata, donata al Circolo

della Vela di Roma dallo Stato Maggiore della Marina MilitareItaliana.

La premiazione infine, proprio per evidenziare il legame tra moltissimi velisti romani

ed il mare che circonda le isole pontine, si svolgerà in un locale glamour, a Roma.

Gli sponsor sono I&M Consulting, Enway, con il supporto tecnico di Birra Alta

Quota, che ha decicato alla manifestazione un’etichetta esclusiva delle sue famose

birre artigianali.

www.romasailingweek.com