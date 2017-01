Bermuda– C’erano una volta le scotte, i timoni e le drizze. E gli uomini che le regolavano con intuito, esperienza e talento. Era la vela, insomma, quella che ai massimi livelli portava all’America’s Cup. Barche supertirate, tecnologiche per le varie epoche, ma pur sempre regolate da uomini detti velisti.

La nuova Coppa America pare voler dimenticare secoli di sapienza ed eredità tecnica per cercare di copiare quanto di più lontano vi sia dalla vela, ovvero l’automobilismo. Per essere più precisi, quella Formula 1 che brucia tonnellate di carburante ma che sempre più spesso viene citata a modello o esempio da chi l’attuale Coppa gestisce e con cui mette insieme molti guadagni divisi tra pochissimi eletti.

Le vecchie scotte sono sempre più spesso sostituite da bottoni up and down che regolano i foil o i carichi. Certo, tecnologia e innovazione non si possono fermare e la vela si evolve come tutto quanto. Nello specifico i foil e il modo di regolarli porteranno i prossimi AC50 in regata tra cinque mesi alle Bermuda ben sopra i 40 nodi in poppa e intorno ai 25 in bolina. Sarà un bel vedere, almeno per una manciata di minuti… L’apporto umano sembra, però, destinato a essere sempre più limitato a meri esecutori di tabelle che gli ingegneri aerodinamici avranno stabilito in precedenza su dei computer. I grinder gireranno a più non posso per immagazzinare l’energia, le barche saranno iperfisiche e tutto si svolgerà a velocità mai viste prima, ma il fascino di un tacking duel o di una battaglia di strambate pare destinato all’oblio, sacrificato sull’altare di una velocità sempre più fine a se stessa e, alla fine, anche un po’ noiosa. Proprio come quella Formula 1 che si cerca di imitare.

Staremo a vedere, certo è che vedere il nostro Francesco Bruni che spiega le funzioni dei “bottoni” nei pozzetti degli AC45 Turbo di Artemis fa un po’ sospirare di nostalgia, abituati com’eravamo ai dettagli di una vela o di una manovra.

In questo video prodotto di Artemis (a partire dal miniuto 6:00) proprio il velista palermitano illustra la tecnica di regolazione dell’interfaccia di controllo dei foil e il modo per effettuarla. Un lavoro a tre dimensioni e in due fluidi diversi (aria e acqua), in cui bastano pochissimi gradi di differenza per determinare prestazioni radicalmente diverse. “Non si tratta più di andare solo a destra o a sinistra con i timoni ma anche su e giù con i foil”, spiega Bruni.

Certo che se, come dicono nel video, la chiave per vincere la Coppa sarà premere i pulsanti giusti come su un volante di Formula 1…

Qui un buon articolo che illustra le funzioni e i comandi nei pozzetti dei vari AC45 T: http://www.cupexperience.com/blog/2017/1/closeup-photos-details-test-boats/