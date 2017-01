Dusseldorf, Germania- B&G, brand del gruppo Navico, annuncia la fornitura di elettronica per Italia Yachts, il cantiere che ha portato al Boot di Düsseldorf la sua ammiraglia Italia 15.98 completamente equipaggiata B&G. Italia 15.98 sarà dotata di alcuni dei più recenti dispositivi di elettronica nautica B&G disponibili, come Triton2 e il premiato chartplotter multifunzione Zeus2, con software SailSteer.

“Italia Yachts è davvero felice di lavorare con B&G dal momento che la nostra filosofia di business è da sempre focalizzata nel dotare le nostre imbarcazioni esclusivamente con le migliori strumentazioni e con soluzioni custom pensate e sviluppate con i nostri fornitori a livello mondiale.” ha detto Marco Schiavuta di Italia Yachts, che aggiunge “L’elettronica B&G è una scelta ovvia per il 15.98, già nominato barca dell’anno nel 2015”.

Nel progetto del bluewater Italia 15.98 rivive la tradizione dei grandi fast cruiser oceanici attualizzata secondo le più moderne conoscenze nel campo dell’idrodinamica e dello studio sulle carene; realizzato per coprire lunghe distanze in crociera, Italia 15.98 abbina performance, comfort e uno stile senza tempo, con la garanzia di una navigazione sempre sicura anche in condizioni severe. L’elettronica B&G risponde alle esigenze dei velisti più impegnati e attenti. I prodotti B&G sono sviluppati e testati nel rispetto dei criteri più stringenti e sono stati scelti e adottati da velisti professionisti in tutto il mondo. Nel 2017/18 B&G sarà infatti ancora fornitore ufficiale di elettronica per la Volvo Ocean Race.

Leif Ottosson, CEO Navico, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi della collaborazione con Italia Yachts e continueremo a lavorare con loro per fornire la miglior elettronica disponibile nel settore della vela.”

Il progetto firmato dal design team Italia Yachts presieduto da Matteo Polli in collaborazione con lo yacht designer Tommaso Spadolini, ha prodotto una barca completa e all round, dal layout elegante. I display B&G di Zeus2 possono essere montati a incasso, consentendo ai designer di ottenere un risultato estetico e di design pulito ed elegante, con linee tese nelle quali i grandi display si integrano perfettamente esaltando la componente tecnologica e moderna, pur mantenendo interfacce grafiche semplici e fruibili anche dai velisti meno esperti.