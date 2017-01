Taranto– E’ ripreso a Taranto il Campionato Invernale organizzato dal Circolo Velico Ondabuena con Sb20 e J24 in acqua.

Nella categoria J24 rimane confermato il podio ma con un distacco maggiore tra FiveFor-

FightingJ di DeBellis-Masi e timonato da Andrea Airò (CV Ondabuena) e Jebedee di Soriano Gaetano e al timone Luca Gaglione (CN Il Maestrale Bari); terzo Doctor J di Sandro Negro armatore e timoniere.

Anche Per la flotta Sb20 regate combattute con cambi nelle prime posizioni di giornata

come per esempio i nuovi arrivati di Sberla un equipaggio di nuova formazione ma composto da velisti conosciuti su territorio barese con Guido Milella sl timone (LNI Bari), infatti hanno strappato un primo posto all’ormai affermato equipaggio Riminese di Kbl LNI

Rimini di Fabrizio Boromei che detiene il comando in classifica generale. Secondo Merci Bocù di Massimo Fullone (CV Ondabuena) e terzo Aria di Gianni Cavallo (LNI Brindisi).

Si tornerà in mare il 5 febbraio per un’altra esaltante giornata di regate.