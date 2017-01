Atene, Grecia- Navigare tra le isole della Grecia è un must per qualsiasi velista. Sia in Egeo o nelle Ioniche, in Peloponneso o nel Dodecanneso, l’atmosfera insulare greca resta autentica, quasi senza eguali in Mediterraneo.

Arriva in proposito la prima App completamente dedicata alle Pilot delle acque greche. Uno strumento, disponibile per Google Play e Apple Store, che risulterà utilissimo e comodo da abbinare ai classici e sempre indispensabili portolani.

L’App Sail-Pilot è stata realizzata da Hartis con il contributo di moltissimi navigatori e professionisti del mare.

Le aree di navigazione sono nove: Ioniche, Dodecanneso, Peloponneso, Golfo di Corinto, Egeo Nord Est, Isole del Saronico, Sporadi, Creta e Cicladi. In totale sono mappate 157 isole, 227 isolotti, 242 porti, 317 baie e 47 marina.

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.hartis.sailpilot

https://itunes.apple.com/us/app/sail-pilot/id856166018?ls=1&mt=8