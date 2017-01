Genova- La Scuola di Mare Beppe Croce dello Yacht Club Italiano, a Genova, offre una vasta gamma di corsi adatti a tutte le esigenze e a tutte le età.

Aperti a tutti – per i ragazzi si parte dai 7 anni di età – i corsi si svolgono sotto la guida di istruttori abilitati FIV e riscuotono un successo sempre crescente: nel 2016 vi hanno partecipato 452 persone.

Nel 2016 a Scuola di Mare ha inoltre accolto 965 allievi delle scuole genovesi per avvicinarli al mondo della vela attraverso la partecipazione al progetto VelaScuola.

L’elenco degli argomenti insegnati è davvero vasto: presso la Scuola di Mare Beppe Croce è infatti possibile partecipare a corsi di vela a bordo di derive, corsi di vela per adulti, Sailing College, Sailing Week e Cruise college, Corsi di navigazione d’altura, corsi di meteorologia e di patente nautica, corsi di sicurezza ISAF, di navigazione elettronica, di ormeggio, di cucina di bordo.

L’elenco completo è disponibile sul sito dello Yacht Club Italiano, qui una breve descrizione di alcuni dei corsi principali:

Corso di ormeggio – inizio 4 febbraio 2017

Il corso mira a fornire alcuni elementi di manovra essenziali da conoscere per poter fare un ormeggio sicuro, insegna a fermare la barca, gestire il vento, scegliere il tipo di ormeggio, arrivare e ormeggiare con vento forte.

Corsi di vela derive – inizio 11 marzo 2017

Adatti ai velisti più giovani– a partire dai 7 e fino ai 18 anni di età – questi corsi rappresentano il punto di partenza per imparare ad andare in barca a vela.

Le imbarcazioni utilizzate sono derive, a bordo delle quali gli allievi apprendono le prime manovre e le andature. Il corso comprende anche approfondite lezioni teoriche durante le quali i ragazzi imparano la terminologia generale e imparano ad armare e disarmare la barca.

Il programma prevede due giorni di corso, il sabato e la domenica.

Corsi di vela d’altura – inizio 7 aprile 2017

Si svolgono a bordo di imbarcazioni d’altura lunghe 20 metri e sono rivolti a chi desidera provare l’emozione di navigare al largo, lontano dalla costa, su una barca performante e dotata di ogni comfort.

Durante la navigazione verranno affrontate svariate tematiche tra cui sicurezza e dotazioni di bordo, gestione delle emergenze, pianificazione di una crociera, navigazione notturna e gestione dei turni, utilizzo delle apparecchiature elettroniche e della radio VHF, gestione delle vele, piccoli interventi su motore, impianto elettrico e idraulico, meteorologia e preparazione della cambusa. I corsi di vela d’altura sono suddivisi in tre livelli, a seconda dell’esperienza dell’allievo e delle sue necessità.

Corsi Sailing College e Sailing Week – inizio 12 giugno 2017

Sailing College è un corso di vela intensivo della durata di una settimana riservato ai giovani velisti dai 7 agli 11 anni che prevede il pernottamento presso la Scuola di Mare Beppe Croce dello YCI e offre ai ragazzi la possibilità di imparare i primi rudimenti della vela o di migliorarli, in un ambiente sportivo, sicuro e confortevole. Il corso Sailing Week è riservato ai ragazzi dai 6 agli 11 anni, dura anch’esso una settimana ma non prevede il pernottamento presso la Scuola di Mare.

Entrambi i corsi si svolgono a bordo di imbarcazioni Optimist, Laser 16, 555FIV, Ego 333.

Gli allievi saranno seguiti da una Segreteria a disposizione di bambini e genitori, 4 istruttori, due ragazze a tempo pieno e due cuochi.

Corso Cruise College – inizio 13 giugno 2017

E’ una crociera-scuola, un corso di vela progettato per i velisti dai 12 ai 18 anni che si svolge nell’Arcipelago della Maddalena in Sardegna a bordo di Grampus, una splendida imbarcazione a vela di 20 metri equipaggiata con le più avanzate tecnologie per rendere sicuro e confortevole il corso. I partecipanti impareranno la navigazione a vela, le principali manovre su un cabinato e le basi dell’arte marinaresca. E’ una settimana di vela full immersion ma soprattutto una vera scuola di vita.

Le date dei corsi 2017, il calendario completo è disponibile su www.yci.it

Corso di ormeggio 4 febbraio,

Corso alberi e funi 13 febbraio

Corsi di vela derive dall’11 marzo

Corso di sicurezza ISAF 18 febbraio; 18 marzo; 5 aprile; 5 maggio

Corso Cruise College 13 giugno; 22 giugno; 30 giugno; 8 luglio; 17 luglio; 24 luglio

Corso di vela d’altura 7 aprile; 22 aprile; 10 giugno; 24 luglio

Per informazioni su tutti i corsi della Scuola di Mare Beppe Croce e le iscrizioni è possibile contattare la Segreteria dello Yacht Club Italiano: Tel + 39 010 253381, email: info@yci.it