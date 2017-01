Alicante, Spagna- Volvo Ocean Race annuncia una nuova sede di tappa, la città australiana di Melbourne, che sarà porto d’arrivo della terza tappa da Cape Town e partenza della quarta fino a Hong Kong. L’Australia ritorno quindi nella rotta della Volvo Ocean Race dopo dieci anni d’assenza ritornando ai fasti delle prime Whitbread, quando la terra aussie era una sede storica di tappa.

Ciò modifica il percorso annunciato in precedenza e spezza in due quella che sembrava una lunghissima tappa dal Sud Africa alla Cina. Come le altre due tappe estreme (la Auckland-Itajai via Capo Horn e la Newport-Cardiff con il Nord Atlantico), la Cape Town-Melkbourne avrà punteggio doppio.

La flotta dei Volvo Ocean 65 (ma resta da sapere quanti saranno, visto ormai il poco tempo che resta fino alla partenza del 22 ottobre prossimo, oltre ai due team già annunciati vi sono conferme indirette di un team spagnolo e di almeno altri due) percorrerà quindi in totale dieci tappe con dodici porti come sedi. Doo la partenza da Alicante si farà tappa a Lisbona, Cape Town, Melbourne, Hong Kong (Guangzhou per una regata Inport), Auckland, Itajaì, Newport, Cardiff, Goteborg e arrivo a L’Aia, in Olanda, per la conclusione del 30 giugno 2018 e un totale di 45.000 miglia.

Alicante

Race Village opens – 11 October 2017

Alicante In-Port Race ­– 14 October 2017

Leg 1 Start – 22 October 2017

– – – –

Lisbon

In-Port Race – 28 October 2017

Leg 2 Start – 5 November 2017

– – – –

Cape Town

In-Port Race – 8 December 2017

Leg 3 Start – 10 December 2017

– – – –

Melbourne

Leg 4 Start – 2 January 2018

– – – –

Hong Kong

In-Port Race – 27 January 2018

– – – –

Guangzhou

In-Port Race – 4 February 2018

– – – –

Leg 5 Start – 7 February 2018

– – – –

Auckland

In-Port Race – 10 March 2018

Leg 6 Start – 18 March 2018

– – – –

Itajaí

In-Port Race – 20 April 2018

Leg 7 Start – 22 April 2018

– – – –

Newport

In-Port Race – 19 May 2018

Leg 8 Start – 20 May 2018

– – – –

Cardiff

In-Port Race – 8 June 2018

Leg 9 Start – 10 June 2018

– – – –

Gothenburg

In-Port Race – 17 June 2018

Leg 10 Start – 21 June 2018

– – – –

The Hague

In-Port Race – 30 June 2018