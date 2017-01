Roma– C’è anche l’olimpionica Alessandra Sensini tra i Testimonial di Facciamo Squadra – Aiutiamo lo sport insieme, l’iniziativa promozionale ideata dai centri di distribuzione Iper, La grande i. Si tratta di un’iniziativa dedicata alle associazioni dilettantistiche, tra cui anche i circoli velici, che le permetterà di ottenere gratuitamente nuove attrezzature sportive.

Presenti in 7 regioni con 27 ipermercati, da sempre siamo al fianco dei giovani, dell’istruzione e dei progetti legati alla crescita del territorio, Iper, La grande I ha pensato a un’iniziativa che possa dare vantaggi concreti allo sport. Il progetto è patrocinato dall’AMOVA, l’Associazione Medaglie d’Oro al Valore Atletico ed è promosso da sei

campioni olimpici italiani che affiancano la catena di ipermercati in questa nuova avventura: Jury Chechi, Giulia Ghiretti, Federico Morlacchi, Antonio Rossi, Alessandra Sensini e Valentina Vezzali.

Come funziona? Aderire all’iniziativa è facilissimo. È sufficiente registrarsi, in modo semplice e veloce, sul sito

www.facciamosquadra.iper.it/associazioni

e iniziare a raccogliere le cartoline FACCIAMO SQUADRA per poter richiedere uno tra i 150 premi presenti nel catalogo, tra questi anche alcune attrezzature di uso velico: anemometri, binocoli, bussole da rilevamento, borse stagne, radio Vhf, SUP.

L’iscrizione non comporta alcun impegno, ma è necessaria per: attestare formalmente la partecipazione, confermare i dati relativi alla sua società, indicare il nominativo di un suo referente interno per una gestione ottimale dell’operazione.

In tutti i 27 punti vendita Iper, La grande i, dal 12 gennaio al 2 aprile 2017, ogni 20 euro di spesa su uno scontrino unico con Carta Vantaggi (la carta fedeltà di Iper) il cliente riceverà in cassa una cartolina del valore di un punto, da consegnare all’associazione preferita.

Sarà cura dell’associazione stessa caricare i punti nell’area del sito dedicata.

Più cartoline riceverà, più punti potrà caricare e più velocemente completerà la raccolta che darà diritto al ritiro di attrezzature sportive gratuite.