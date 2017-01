Miami, USA- Si disputano oggi nella Biscayne Bay le prime Medal Race della Miami World Cup. In regata gli italiani Mattia Camboni e Daniele Benedetti (RS:X M), Marta Maggetti (RS:X F), Bressani-Banti (Nacra 17), Crivelli Visconti-Togni e Tita-Zucchetti (49er), Raggio-Bergamaschi (49er FX). Le Medal delle classi Finn, 470 M e F, Laser e Laser Radial si disputeranno domenica.

Questo il player per seguirle in diretta streaming dalle 12 locali (le 18 italiane):

Nei Nacra 17, Lorenzo Bressani e Caterina Marianna Banti (ieri 3-8-15) sono quarti, a 13 punti dal podio, negli FX Maria Ottavia Raggio e Paola Bergamaschi (ieri 7-7-4) guadagnano una posizione e sono quinte, anche loro a 13 lunghezze dalle terze.

RS:X maschile: Mattia Camboni, grazie a un 5-3-2 di giornata, è sesto, a 14 punti dal podio, con Daniele Benedetti al settimo posto.

RS:X femminile: Marta Maggetti (ieri 3-9-10) parte da nona (13ma Veronica Fanciulli).

49er: Uberto Crivelli Visconti e Gianmarco Togni (10-2-7) sono settimi e Ruggero Tita e Pietro Zucchetti (2-1-9 ieri) sono noni.

Nelle altre classi, che disputano oggi le ultime prove di flotta in attesa delle Medal di domani, bene Enrico Voltolini, salito al sesto posto nei Finn dopo i due terzi di ieri, Ferrari-Calabrò sono quarti nei 470 M, Silvia Zennaro è nona nei Radial e Giovanni Coccoluto è al momento undicesimo nei Laser, in lotta per un posto nella Medal.