Marina di Varazze- In acqua a Varazze la 44Winter Campionato Invernale del Ponente in condizioni miti con temperatura quasi primaverile. Dopo che la regata della prima giornata è stata annullata per il vento eccessivo, il secondo appuntamento della 44Winter ha visto invece una brezza da 325°, inizialmente attorno ai 10 nodi. Una quarantina le barche al via, con pochi forfait per ognuna delle categorie.

Partenza alle 10:35 per le 19 imbarcazioni della categoria Regata e dieci minuti dopo per i Gran Crociera, altrettanto numerosi. Purtroppo man mano il vento è calato, e ciò ha portato il Comitato di Regata a prendere la decisione di ridurre il percorso: due giri e una bolina per la categoria Regata, per una lunghezza complessiva di 6,15 miglia, e due giri secchi con arrivo sulla boa di poppa per i Gran Crociera.

Fra i Regata prima a tagliare il traguardo Obsession, il First 45 di Mario Rossello, LNI Savona, che copriva il percorso ridotto in 1 ora 19 minuti e 53 secondi; il primato in tempo reale corrispondeva anche a quello in tempo compensato nella categoria ORC, nel quale precedeva Spirit of Nerina, l’X-35OD di Mario Sena, C.N. Loano, e X-Blues, l’X-46 di Roberto Iorio, YC Parma. Obsession e Spirit of Nerina confermavano le posizioni anche nella categoria IRC, dove al terzo posto è giunta Scintilla J, il J-39 di Antonio Macrì, YC Italiano.

Anche fra i Gran Crociera il primo a tagliare il traguardo era anche il primo in tempo compensato: si tratta di Outsider, il First 36.7 di Sailactivity del CN Marina di Genova Aeroporto. Al secondo posto Seabubble, il Selection 37 di Wolfgang Reiter, CN Celle, e al terzo Energy, l’IMX-40 di Raffaele Sicignano, Varazze Club Nautico.

Numerose le proteste che hanno ritardato la pubblicazione delle classifiche, e che alla fine hanno portato alla squalifica di Indiana II. Segnati i primi punti nelle caselline della classifica della 44Winter, si attendino ora le ultime due prove, quelle dell’11 e 12 febbraio per decretare non solo l’ordine d’arrivo della 44Winter ma anche quello del Campionato Invernale del Ponente, dato dalla somma dei punteggi della 44Autumn e della 44Winter.

Appuntamento quindi a fra due settimane, con la premiazione di 44Winter e del XVII Campionato Invernale del Ponente fissata per il pomeriggio di domenica 12.