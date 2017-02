Milano– DHL Express, uno dei leader mondiali nel trasporto espresso internazionale, amplia la sua presenza nella nautica made in Italy con l’obiettivo di fornire il proprio supporto allo sviluppo del settore.

Grazie all’indagine diretta con i più importanti player in campo nautico, DHL sta mettendo a fuoco le necessità del comparto e le iniziative da intraprendere per cooperare con l’intera filiera per la sua ripresa: “DHL è da sempre il partner privilegiato del mondo del Luxury e del Made In Italy, elementi trainanti dell’economia italiana. Allo stesso modo, vogliamo essere di supporto al comparto nautico, di fatto tra le eccellenze italiane, riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Grazie alla nostra conoscenza delle dinamiche internazionali, con un grande network globale che ci permette di raggiungere oltre 220 paesi nel mondo“, dice Alberto Nobis, AD DHL Express Italia, “possiamo approvvigionare velocemente i cantieri, garantire consegne rapide ai clienti in crociera o durante le regate oltre che mettere a disposizione l’esperienza dei nostri Certified International Specialist pronti a offrire una consulenza professionale, soddisfacendo qualsiasi necessità in termini di export, import e qundi in materia doganale.”

Nel 2017 DHL nel 2017 supporterà ancora Adelasia di Torres, l’M37 degli armatori Renato Azara e Alberto Nobis, a due delle più importanti regate del Mediterraneo: la 151 Miglia, organizzata dallo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa e dallo Yacht Club Punta Ala, e la Giraglia Rolex Cup, partecipando alle regate di St. Tropez, prima di prendere parte alla Giraglia vera e propria. Seguirà poi la partecipazione alla regata del 50° anniversario dello Yacht Club Costa Smeralda a Porto Cervo.

www.dhl.it