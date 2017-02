Sanremo– Conclusa la terza tappa del XXXIII Campionato Invernale West Liguria, ovvero l’“Inverno in regata”, organizzato dallo Yacht Club Sanremo, sempre supportato dal Comune di Sanremo e dall’Assessorato al turismo. Sabato 28 gennaio un bel vento da levante e un mare formato hanno consentito lo svolgimento di una regata a bastone molto tecnica e impegnativa. Domenica 29 gennaio, un vento da NE intenso ha fatto partire la regata andando in calo fino a 8 nodi e ripresosi poi da E 13/15 nodi.

Accesa sin da subito è stata la lotta per la classifica assoluta Overall, con l’affermazione di ANGE TRASPARENT, di Valter Pizzoli (Yacht Club Monaco) vincitore sia del Trofeo “Invero in Regata” che primo nella sua categoria ORC A, seguito al 2° posto da AURORA di Bonomo/Bruno e Terzo Classificato HEAVEN CAN WAIT di Picco Albino entrambi con i colori dello Yacht Club Sanremo.

In ORC B a raggiungere la vetta del podio è stata FARRFALLINA, di Davide Noli, seguita da EMANUELA SANREMOMARE, di Giuseppe Magliocchetti e dal IL PINGONE DI MARE III, di Federico Stoppani . Tutt’e tre le barche dello Yacht Club Sanremo.

Stessa classifica anche nella classe IRC1 : Farfallina, Emanuela e Il Pingone, mentre nella classe IRC 2 ANGE TRASPARENT, FREE SPIRIT di Paolo Rossi Circolo Vela Derix e al terzo posto AURORA.

Nella classe Racing Club, vittoria di GIUBA, di Giovanni Gerosa ( CNAM Alassio), su GIGI I di Donato Tarallo (Veladoc Racing Team) e GO GHI GO di Frattegiani Gianfranco Circolo Nautico Andora.

Il prossimo e ultimo appuntamento con il Campionato Invernale West Liguria 2016/2017 si terra il 25/26 febbraio con il “FESTIVAL DELLA VELA”.