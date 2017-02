Muscat, Oman- Ci sarà finalmente un team italiano alla EFG Sailing Arabia – The Tour, la regata d’altura in cinque tappe riservata ai monotipi Farr 30, organizzata da Oman Sail. La manifestazione si svolgerà dal 14 febbraio al 1 marzo nelle acque del Golfo di Oman e del Golfo Persico e attraverserà tre paesi diversi.

Si tratta di Adelasia di Torres, guidato dallo skipper Renato Azara e composto da Caterina Nitto (drizze), Duccio Colombi (timone/tattica), Enrico Zennaro (timone/tattica), Evero Niccolini (randa), Alessandro Santangelo (prua) e Maurizio Loberto (tailer). Nella trasferta in medio oriente Adelasia di Torres sarà supportata da Hotel Cala di Volpe a Luxury Collection Hotel.

Sulla linea di partenza sarà presente il campione del Tour 2016, nonché vincitore delle edizioni 2014 e 2015, EFG Bank Monaco guidato dallo skipper francese Thierry Douillard e l’equipaggio totalmente al femminile DB Schenker, capitanato dalla olimpica olandese Annemeike Bes.

Creato da Oman Sail nel 2011, l’EFG Sailing Arabia – The Tour è stato pensato per promuovere la regione del Golfo e il suo patrimonio marittimo e far conoscere il paese in tutto il mondo come meta ideale per la pratica della vela anche durante i mesi invernali, grazie alle caratteristiche climatiche della zona.

Giunto quest’anno alla sua settima edizione, l’EFG Sailing Arabia – The Tour è ormai riconosciuto a livello internazionale come una delle regate più rispettate e dinamiche e attira sponsor e velisti professionisti e amatoriali da tutto il mondo.

La regata, che si svolge a bordo dei monotipi Farr 30, vedrà gli otto equipaggi impegnati su un percorso composto da cinque tappe, per un totale di 763 miglia, oltre a una serie di prove sulle boe boe che verranno disputate durante gli stop di Muscat, Doha e Dubai.

La partenza è in programma il 14 febbraio da Muscat, capitale del Sultanato dell’Oman, con il via della prima tappa di 105 miglia fino a Sohar. Successivamente la flotta farà stop a Khasab e, dopo aver attraversato lo stretto di Hormuz, entrerà nel Golfo Persico dove farà tappa ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), Doha (Qatar) e infine Dubai (Emirati Arabi Uniti) per la conclusione della manifestazione il 1 marzo.

sailingarabiathetour.com