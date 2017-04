Hyeres, Francia– I grandi campioni olimpici al servizio delle squadre nazionali. In teoria, l’Italia avrebbe fatto un notevole passo in avanti assicurandosi i servizi tecnici del tre volte medaglia olimpico sloveno Vassilij Zbogar. La scelta, se sarà confermata (e ci auguriamo che lo sia), riporterebbe un atleta di primissimo livello e una personalità analoga a quella dell’indimenticato Valentin Mankin, nei quadri tecnici della Federazione Italiana Vela.

La Royal Yachting Association, che quanto a vittorie non avrebbe certo bisogno di cambiamenti radicali, non sta a guardare e si prende Ian Walker, due medaglie olimpiche tra 470 e Star, due campagne di Coppa America, successi come allenatore e vincitore di una Volvo Ocean Race con Abu Dhabi Ocean Racing. Walker è un atleta dal volto umano, onesto e preciso, che ama la vela e continua a promuovere la Johnny Merricks Foundation, dedicata al suo compagno olimpionico di 470 scomparso in un incidente d’auto a Punta Ala. Walker è la dimostrazione che la qualità paga.

Come ci ha dichiarato il presidente FIV Francesco Ettorre al recente CICO, alla World Cup di Hyeres a fine aprile, Zbogar dovrebbe fare il suo esordio come consulente della squadra italiana. E, ovviamente, ci sarà anche Ian Walker. Sarà interessante capire come i due pensano di aiutare l’Italia e la Gran Bretagna in vista di Tokyo 2020.