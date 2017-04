Powered by:

Monfalcone– Sono già 72 le barche iscritte al Campionato Italiano Assoluto Vela d’Altura 2017 “Trofeo Stroili”, che si svolgerà allo Yacht Club Hannibal di Monmfalcone dal 20 al 24 giugno 2017.

L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Monfalcone, Società Nautica Laguna, Società Velica Oscar Cosulich, sotto l’egida della Federazione Italiana Vela (FIV), dell’Unione Vela d’Altura Italiana (UVAI) che si disputerà con il rating ORC.

Tra gli Sponsor fa il suo ingresso Banca Generali Private Banking, realtà leader in Italia nella consulenza patrimoniale alle famiglie, che da anni persegue un percorso di vicinanza agli eventi in grado di valorizzare le eccellenze del territorio.

Prosegue a ritmo serrato anche il Pre-Campionato, test trainig tra le boe con classifiche, organizzato dallo staff YCH nelle acque dove si disputeranno le regate a giugno.

Il prossimo appuntamento è per domani, sabato 8 e domenica 9 aprile, con le stesse modalità sperimentate con successo nelle settimane precedenti.

Per il ciclo di incontri tecnici, sabato 8 aprile alle ore 18.30 presso la Club House YCH, il rigger Lorenzo Patti dello Yachting Sport Trieste presenterà una serata di approfondimento dal titolo “Per non lasciare nulla al caso”, nella quale verranno affrontate le tematiche riguardanti i controlli preliminari alle manovre fisse e correnti, manutenzione, dimensionamento e scelta di materiali per il rigging delle imbarcazioni.

Al termine della serata, previa prenotazione, sarà possibile cenare a prezzo convenzionato presso il Ristorante Self Service del Marina Hannibal.

Domenica 9, a partire dalle ore 11.00, il programma di test training tra le boe sarà ripetuto, con il supporto dello staff tecnico.

Moltissimi gli equipaggi che in queste settimane stanno approfittando della possibilità di testate il campo di regata in anteprima, dando vita a week-end di alto livello agonistico nelle acque di Monfalcone.

Nei precedenti appuntamenti Selene Alifax, Swan 42 di Massimo De Campo con alla tattica il campione sloveno Branko Brcin, ha dimostrato di avere un ottimo passo, ma il resto della flotta non è da meno.

Ottime performance anche per lo Swan 45 Fever con al timone l’armatore Klaus Diederichs, campione nei Dragoni, per l’Arya 415 Duvetica con Daniele Augusti alla tattica e per i due First 40 2 R…nel vento di Roberto Reccanello e Rebel di Manuel Costantin.

Tra gli scafi più piccoli appaiono molto agguerriti Moxie, X35 pluri-vittorioso acquistato da poco da Paolo Bonsignore, William B, Archambault 35 di Alessandro Bottecchia e Matrix, Farr 30 del socio YCH Alessandro Clavarino, che ha scelto un campione della zona come lo snipista Enrico Michel per il ruolo di timoniere.

L’appuntamento con il Campionato Italiano Assoluto Vela d’Altura 2017 “Trofeo Stroili”, è fissato dal 20 al 24 giugno nelle acque di Monfalcone. L’evento sarà preceduto dal Campionato dei Due Golfi, regata di selezione organizzata dal 22 al 25 aprile dallo Yacht Club Lignano, dall’ultimo Test Training del Pre-Campionato il 6-7 maggio, dalla Coppa Città di Monfalcone il 20-21 maggio e dal Trofeo Marinas il 3-4 giugno.

Il Campionato Italiano Assoluto Vela d’Altura 2017 “Trofeo Stroili”, è organizzato dallo Yacht Club Hannibal con il sostegno del Comune di Monfalcone, dei Main Sponsor Stroili, Banca Generali Private Banking, Marina Hannibal e con il supporto degli Sponsor Tecnici Bora 180, Goccia di Carnia, Astra Yacht, SBEVarvit e Motomarine.

www.campionatoitalianoaltura2017.it