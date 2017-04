Dakar, Senegal- Ultime ore in stand by a Dakar per Vittorio e Nico Malingri con Feel Good, in attesa della giusta finestra meteo per attaccare il record di traversata atlantica su cat non abitabile.

La partenza è prevista per domenica 9 aprile alle 10:30. La linea di partenza è definita tra due boe in prossimità della piccola isola di Gorèe, situata immediatamente a sud del porto di Dakar. A bordo della barca appoggio ci sarà anche Benoit Hallier, il giudice del WSSR Council, che farà i debiti controlli per l’omologa e prenderà il tempo ufficiale della partenza. Il tempo da battere è 11 giorni 11 ore e 25 minuti stabilito dai francesi Moreau-Lequin.

In questo bel video Nico Malingri illustra le caratteristiche tecniche, strumentazione, vele e strumenti del cat: