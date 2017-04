Porto Venere– NIKA del russo Vladimir Prosikhin (coadiuvato alla tattica da Michele Ivaldi e con Giorgio Tortarolo alle scotte) si aggiudica la prima tappa europea della Melges 20 World League. Il successo per il veterano della classe è stato costruito con una prestazione di altissimo livello, fatta di 4 primi posti su sette prove totali disputate, e con una leadership che non è mai stata messa in discussione dagli avversari, i quali hanno avuto spazio solo per la lotta avente quale obiettivo i restanti due gradini del podio.

CARS 167 dell’australiano Rodney Jones (a bordo anche Federica Salvà e Pierluigi De Felice), all’esordio nella flotta europea, conquista la seconda posizione, mentre terzo è un altro team russo, quello di VICTOR dell’armatore Alexander Novoselov (con alla tattica Stefano Cherin).

Nella categoria corinthian il successo va all’equipaggio di EVINRUDE dell’ex 470ntista Emanuele Savoini (Campione del Mondo Melges 20 corinthian in carica) che precede i russi di MARUSSIA dell’armatrice Marina Kaverzina e gli svedesi di INTERMEZZO timonato da Johannes Lind Widestam.

Si chiude quindi il doppio fine settimana che ha visto la vela one design delle classi internazionali Melges 20 e Melges 32 protagoniste nello splendido scenario di Porto Venere. La Melges World League fa rotta ora sul campo di regata di Marina di Scarlino dove la flotta Melges 32 sarà di scena dal 5 al 7 maggio per lasciare poi il posto il fine settimana successivo alla Classe Melges 20.

Classifica generale finale Melges World League European Division Event 1 dopo 7 prove (con uno scarto)

RUS 261 NIKA – Vladimir Prosikhin (6,1,1,6,1,1(26)): pt. 16

AUS 167 CARS 167 – Rodney Jones ((13),2,7,12,3,,7,1): pt. 32

RUS 275 VICTOR – Alexander Novoselov (9,10,(15),4,2,4,10): pt. 39

MON 081 COIMMVEST – Corrado Agusta (3,12,4,(26),9,12,2): pt. 42

ITA 23 MASCALZONE LATINO Jr. – Achille Onorato (1,4,5,11,6,19,(23)): pt. 42

RUS 296 RUSSIAN BOGATYRS – Igor Rytov (7,7(22)16 ,7,8,5): pt. 46

RSA 219 TNT – Tina Plattner (2,16,10,(21),5,11,7): pt. 50

ITA 106 ASANTE SANA – Claudio Dutto (26,6,6,9(28),3,6): pt. 56

POL 264 MAG TINY – Krzysztof Krempec (5,13,8,7,17,6,(18)): pt. 56

RUS 2 PIROGOVO – Sergey Kuznetsov ((24),15,3,13,19,5,3): pt. 58

Seguono 22 equipaggi.

