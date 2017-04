Genova– Si risolverà mai la questione Assolaser/ILCA? Nel Consiglio Federale tenutosi a Genova negli ultimi due giorni, la FIV, per voce del suo presidente Francesco Ettorre, ha apertamente detto di voler risolvere questa vicenda, che anche nel 2017 sta penalizzando i laseristi italiani, costretti a recarsi all’estero per partecipare a regate di qualificazione per gli eventi maggiori e di avere conseguentemente doppio tesseramento (Assolaser e AICL per le regate in Italia).

Ettorre lo ha fatto con un aumento dei toni, facendo capire che da ILCA, ovvero l’Associazione Internazionale Laser, non ci sarebbero state le risposte per trovare un punto d’incontro positivo, dopo gli impegni presi al Meeting World Sailing di Barcellona. In questo la posizione di Assolaser appare duplice, da un lato si dice favorevole a un accordo, dall’altro preme per mantenere uno status quo che, negli anni, ha portato al suo disconoscimento da parte della FIV.

Fare Vela pubblica la corrispondenza tra la FIV e ILCA, con una lettera dai toni accesi in cui si rimprovera a ILCA di non prendere posizione sulla vicenda e di disconoscere il suo stesso Statuto, in cui si afferma nero su bianco che le associazioni nazionali devono comunque rispettare le leggi e le norme della federazione nazionale in cui operano.

Segue la risposta di ILCA, in cui il segretario esecutivo Eric Faust, si dice sorpreso del tono usato dalla FIV e chiede di conoscere i reali punti dello statuto Assolaser che dovrebbero essere corretti/modificati, affermando anche di non essere completamente informato sulla vicenda (!?).

Qui sotto clicca per il PDF della risposta di ILCA alla FIV:

scanlettere_fiv_laser_rispostailca-1

Pubblichiamo poi la lettera inviata da Ettorre al presidnete di World Sailing Kim Andersen, in cui si invita la federvela mondiale a prendere in esame la vicenda. Nella lettera si afferma anche che precedenti tentativi di comunicazione sulla questione con il CEO Andy Hunt, insediatosi nell’era Carlo Croce e rimasto nel suo ruolo anche in quella Andersen, erano stati rigettati.

Qui sotto clicca per leggere la lettera della FIV ad ILCA e quella di Ettorre a Kim Andersen:

scanlettere_fiv_laser-2

La sensazione è che questa sia una vicenda di non facile soluzione, per la posizione ambigua di Assolaser e una certa “ingenuità” FIV. Le prese di posizione nelle lettere che pubblichiamo, atti formali resi pubblici, testimonia che la volontà di risolvere la questione da parte FIV c’è. Il passo necessario è l’adeguamento dello Statuto Assolaser alle norme FIV/CONI. C’è la volontà di farlo?