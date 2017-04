Roma– Torna anche nel 2017 il Premio giornalistico/letterario Carlo Marincovich. L’VIII edizione del premio dedicato al giornalismo e alla letteratura del mare vivrà il suo atto finale il 20 aprile prossimo, al Circolo Ufficiali della Marina Militare a Roma.

Il Premio, lanciato nell’aprile 2009 per ricordare la passione e la competenza con cui per quasi cinquanta anni Carlo Marincovich (scomparso il 18 novembre 2008) ha scritto di mare, di regate e di motori, divulgandone la cultura sulle maggiori testate specializzate e sul quotidiano “la Repubblica”, è suddiviso in due sezioni giornalistiche: cultura del mare e navigazione (a vela e a motore); e in tre sezioni dedicate ai libri, sempre sulla cultura del mare (saggi, narrativa e junior).

Alla Segreteria del Premio sono giunti 6 articoli, apparsi su testate specializzate, testate Trade e siti web tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016 e 18 libri pubblicati nello stesso lasso di tempo, di cui 2 per la sezione “junior”.

La Giuria del Premio, presieduta da Patrizia Melani Marincovich è composta da progettisti, giornalisti, scrittori e “uomini di mare” che nel corso della loro vita professionale e non solo, hanno fatto con Carlo Marincovich un pezzo di strada insieme. A marzo scorso la giuria ha espresso le sue valutazioni, considerando la ricerca, l’originalità, la chiarezza di scrittura, il dettaglio, lo stile e, nel caso dei libri, anche l’emotività e il coinvolgimento dei testi ricevuti.

Durante l’incontro del 20 aprile saranno premiati due articoli (uno per sezione) e sette libri (tre nella sezione saggi, tre nella sezione narrativa ed uno nella sezione Junior) e verrà assegnato un Premi Speciale su “una ricerca speciale”: Oltre il fiume Oceano un saggio dell’Ammiraglio Cristiano Bettini sull’epica impresa sostenuta dalla Marina romana nella conquista della Britannia.

I premi sono “oggetti, parti e componenti di imbarcazioni che hanno fatto la storia e la cronaca moderna del design e dell’andar per mare” montati a trofeo, gentilmente offerti da armatori, atleti Circoli nautici e collezionisti. Un prezioso e originale riconoscimento per chi ha a cuore il Mare e di tutto ciò che lo circonda. Verrà inoltre lanciata la IX edizione del Premio per l’anno solare 2017 sempre sotto l’egida del Comitato d’Onore.

Comitato d’Onore dell’VIII edizione: Patrizio Bertelli, Riccardo Bonadeo, Giuseppe De Giorgi, Luca Cordero di Montezemolo, Carlo Croce, Bruno Della Loggia, Renato “Sonny” Levi, Ezio Mauro, Mario Calabresi, Vincenzo Onorato, Luigi Paganetto, Alessandra Sensini, Andrea Vallicelli, Gianalberto Zanoletti e la Lega Navale Italiana.