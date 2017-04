Punta Ala– LO YC Punta Ala ha confermato Alessandro Masini come suo presidente, nel corso dell’Assemblea Generale Ordinarito a Elettiva svoltasi ieri nei saloni della sede del circolo. Masini resterà quindi per il secondo quadriennio alla guida dello Yacht Club Punta Ala.

Confermata tutta la squadra: il Vice Presidente Sandro Quagliotti, il Tesoriere Aldo Tanzi, il Consigliere Segretario Roberto Fusco e i Consiglieri Filippo Calandriello, Luigi De Montis, Gianfranco Manes, Roberto Mariotti ai quali si aggiunge Gioia Marotta che ha preso il posto di Valerio Battista. Confermato anche il Collegio dei Revisori dei Conti con Enrico Fazzini, Marcello Focosi, Antonio Smorto e il Collegio dei Probiviri con Lanfranco Dal Sasso, Fabrizio de Carli, Renzo Mario de Ambrogi.

“Sono soddisfatto di questo risultato”, dichiara il Presidente Masini, “il gruppo che lavora insieme da tanti anni ha fatto un ottimo lavoro e molta strada abbiamo ancora da fare, il nuovo consigliere Gioia Marotta che sostituisce Valerio Battista, che ringrazio per il supporto che ci ha dato in questo quadriennio, aggiungerà sicuramente qualcosa di più alle nostre attività. Ringrazio di cuore tutti per la disponibilità a supportarmi per

un altro quadriennio e buon lavoro”.

Nel corso dell’Assemblea è stato approvato all’unanimità il bilancio 2016 e presentato il preventivo 2017: “Nel commentare una componente prettamente amministrativa” ha aggiunto Masini “voglio ringraziare del loro prezioso contributo lo sponsor Cetilar e il partner tecnico Slam, che da molto tempo sono al nostro fianco in occasione dei principali eventi sportivi del Club”.

ycpa.it