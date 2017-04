Torbole– 124 Europa hanno partecipato alla XIX edizione del Meeting del CV Torbole.

Un’Ora forte, sui 15 nodi regolare, ha permesso domenica di disputare in poco più di tre ore tre prove alle due flotte in cui il Comitato di Regata ha diviso i partecipanti, la gialla e la blu. Due, alla fine, gli scarti operati dal vincitore, il norvegese Brodtkorb, in testa sin dal primo giorno e capace di una vittoria, un sesto piazzamento e un secondo posto che gli hanno permesso di salire sul gradino più alto del podio. Regolari i suoi piazzamenti: Cinque vittorie e due secondi posti (scartati un quinto e un sesto), mentre la danese Livbjerg grazie a due primi posti odierni scavalca il connazionale Munch aggiudicandosi il secondo gradino del podio. Terzo Emil Munch, solamente sesto (scartato), terzo e quarto nelle tre regate odierne.

Questa la classifica finale assoluta dopo nove regate valide e due di scarto:

1. Lars Johan Brodtkorb (NOR), 2.1.1.1.1.5.1.6.2; 2. Anna Livbjerg (DEN), 4.17.9.3.3.2.3.1.1; 3. Emil Munch (DEN), 1.2.2.1.6.5.6.3.4;…71. Leonardo Passinetti (Club Nautico Fanese, ITA), 38. 38. 36. 33.32.26.35.30.22.