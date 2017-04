Marina di Varazze- Sabato 8 aprile, il Marina di Varazze ha ospitato novanta armatori che hanno avuto modo di conoscere le strutture e l’offerta del Marina di Varazze. L’occasione era data dal primo Open Day “Wish you were here”.

“Da diversi anni continuiamo a ribadire”, spiega Liliana Molin Pradel, responsabile marketing, “che la speciale atmosfera del nostro Marina, familiare, vivace ed

elegante al tempo stesso, è impossibile da spiegare a chi non l’abbia mai sperimentata

e che l’unico modo per capire quale sia l’effettivo valore aggiunto rispetto ad altre

strutture apparentemente simili sulla carta, è venirci a conoscere di persona.

Si tratta di un concetto che abbiamo sempre cercato di comunicare con coerenza

fino a trasformarsi in una era e propria filosofia di gestione dei contatti diretti con gli armatori e attraverso i media. Perché, quindi, non passare ai fatti?”

Oltre ad assistere alla presentazione della struttura, condotta con la brillante

collaborazione dell’artista Gabriele Gentile, gli ospiti hanno avuto la possibilità

di visitare le banchine accompagnati dallo staff e di intrattenersi all’interno

della galleria commerciale fino alle aree dei cantieri ex-­‐Baglietto, in cui oggi è attiva Alfa Servizi Nautici: struttura, frutto della società tra Alfa Shipyard e Marina di Varazze, pienamente operativa da settembre 2016 nell’ambito della manutenzione e del refitting di imbarcazioni fino a 400 tonnellate e 45 metri di lunghezza. A conclusione della serata, la cena presso Lanpo, uno dei ristoranti del Marina.

L’iniziativa è stata realizzata con la sponsorship di Raymarine, International, Alfa

Servizi Nautici, Alfa Shipyard, i ristoranti del Marina di Varazze: QQ7 e Lanpo e

con il supportodi Mamasita, Delta Boat Care, Marinewerk, Ligur Nautica.

www.marinadivarazze.it