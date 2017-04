Talamone– Si è disputata domenica 9 aprile, nelle acque del Golfo di Talamone, la terza regata stagionale del Campionato Optimist della II Zona. Organizzazione del CV Talamone. Cielo sereno e mare appena increspato dal vento termico di Ponente che ha

soffiato dagli iniziali 7 nodi fino agli oltre 12 dell’ultima prova, hanno consentito lo svolgimento di tutte e tre le previste regate.

Le 64 imbarcazioni, divise in 21 per la categoria “cadetti” e 43 per quella “juniores”, hanno dato spettacolo animando per circa 4 ore le acque di Talamone. Competizione serrata tra i 50 atleti e le 14 veliste che, se ben in numero decisamente minore, hanno dato filo da torcere ai compagni conquistando il primo posto nella categoria “juniores” e un terzo posto nella categoria “cadetti”.

Alla premiazione l’Ammiraglio Biraghi ha ringraziato la Capitaneria di Porto per il

costante supporto, la Pro-Loco che ha messo a disposizione le proprie

strutture per agevolare le attività organizzative di terra, Andrea

Leonardi – Presidente del Comitato II Zona FIV, Gabriella Gabbrielli –

Presidente del Comitato di Regata, Giuseppe Lallai – Presidente del

Comitato delle Proteste e il Comitato Organizzatore tutto che con

circa 20 tra soci del CVT e collaboratori ha gestito tutti i dettagli

della manifestazione, dalla molto apprezzata accoglienza fino ai

dettagli amministrativi.

Queste le classifiche:

Juniores

1° Classificato – Margherita Pezzella su ITA 8636, Circolo Velico

Torre del Lago Puccini

2° Classificato – Filippo Pasqui, su ITA 8222, Club Velico

Castiglione della Pescaia

3° Classificato – Leonardo Giusteschi Conti, su ITA 8031, Circolo

Velico La Spezia

Cadetti

1° Classificato – Manuel Scacciati, su ITA 8372, Circolo Velico Torre

del Lago Puccini

2° Classificato – Diego Bianchi, su ITA 5257, Lega Navale Follonica

3° Classificato – Caterian Cerretti, su ITA 8769, Circolo Velico La Spezia