Bermuda– America’s Cup preparati, arrivano i kiwi… LO SkyCargo Emirates è atterrato oggi alle Bermuda, portando l’AC50 Aotearoa Team New Zealand e i materiali del team neozelandese. Adesso inizia la fase di assemblaggio, a cui seguiranno i primi test nel Great Sound.

L’attesa è incandescente, vista la rivalità che separa ETNZL dagli altri cinque team e la visione radicalmente diversa sul futuro della Coppa tra i “ribelli” kiwi e i team allineati con Oracle Team USA.

Sarà interessante vedere come si comporterà l’AC50 neozelandese con i grinder ciclisti rispetto agli AC50 già in allenamento alle Bermuda.

Da sgenalare come continuino gli incidenti. Due giovani velisti in allenamento per la Red Bull Youth America’s Cup hanno riportato alcune lesioni e sono stati trasportati in ospedale, dove però non sono stati trattenuti dopo le cure del caso. Groupama Team, France ha perso un uomo in mare, ma in questo caso si è trattato più che altro di imperizia del velista.