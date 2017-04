Powered by:

Porto Santo Stefano- Argentario in festa per la XXX edizione di Pasquavela, la classica regata di primavera organizzata dallo Yacht Club Santo Stefano, che si svolgerà da sabato 15 a lunedì 17 aprile.

La flotta, nella quale c’è tra gli altri il vincitore delle ultime due edizioni di Pasquavela, Low Noise II di Giuseppe Giuffrè, scenderà in acqua per tre giorni di regate nel mare dell’Argentario, in cui verranno disputate un massimo di 6 prove totali per le classi IRC e ORC e 9 per il raggruppamento Minialtura. Oltre alle prove tra le boe, se le condizioni lo consentiranno, si svolgerà anche una regata costiera.

E’ atteso a Porto Santo Stefano il Club Swan 50 Ulika di Andrea e Stefano Mari, varato recentemente che sarà in regata per la prima volta in assoluto proprio a Pasquavela. Del team fanno parte gli armatori Andrea e Stefano Masi, le rispettive mogli Irene e Alice insieme al team manager Pietro Fiammenghi che ha il compito di selezionare e gestire l’equipaggio.

Domenica sera gli equipaggi saranno ospiti dello Yacht Club Santo Stefano per la cena che si svolgerà nella suggestiva location con affaccio sul mare della sede sociale.

Venerdì 14 presso il villaggio regata, allestito presso la banchina del consorzio pesca, sarà possibile finalizzare le iscrizioni; domenica come da tradizione saranno consegnate le uova di Pasqua ai vincitori di giornata, mentre lunedì 17 al termine delle regate, si svolgerà la cerimonia di premiazione.

Pasquavela 2017 è organizzata con le forniture tecniche di Pasta Garofalo, Argentarola srl, Verdissimo, ProLoco di Monte Argentario, Consorzio LaMMa (servizi meteo) e Porto Domiziano SpA.

La manifestazione è patrocinata dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Grosseto e dal Comune di Monte Argentario.

PROGRAMMA

Venerdì 14 Aprile

14.30-17.00 Registrazione presso la Segreteria Regate

Sabato 15 Aprile

09.00 Skippers briefing nel Villaggio Regate

Regate

Al termine delle regate evento sociale al Villaggio regate

Domenica 16 Aprile

Regate

Al termine delle regate evento sociale al Villaggio regate

20.00 Cena per gli equipaggi presso la sede sociale dello YCSS

Lunedì 17 Aprile

Regate

Al termine delle regate evento sociale e premiazione al Villaggio Regate

www.ycss.it