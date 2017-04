Riva del Garda- Nei giorni di Pasqua era consuetudine di questa testata dedicare molte belle foto e notizie al celebre Meeting del Garda Optimist organizzato dalla Fraglia Vela Riva, che è, per chi non lo sapesse, il club italiano che organizza più giorni di regata in assoluto in quella palestra naturale che è il Garda Trentino.

Quest’anno, come saprete se avete seguito il caso portato in primo piano dalla Gazzetta dello Sport e dal sito Sail Rev, la stessa Fraglia Vela Riva presieduta da Giancarlo Mirandola e un suo allenatore Optimist (lo spagnolo Santiago Lopez) hanno in corso un deferimento dal Procuratore Generale della Fiv che riguarda un caso di mancata sorveglianza di minori affidati, con conseguenze di presunto bullismo, nei confronti di una ragazzina che era tesserata e svolgeva attività agonistica sugli Optimist in Fraglia Vela Riva. Un caso che, per portata e implicazioni, assume senza dubbi la priorità rispetto all’evento stesso.

Il caso sarà discusso in Procura FIV il prossimo 21 aprile e, in attesa dell’esito, ci pare più opportuno limitarci a riportare i nomi dei vincitori del Meeting, che ha avuto il consueto successo di partecipazione con 1.063 timonieri. Un numero che però non riesce a bilanciare la pubblicità negativa portata al movimento velico italiano dal caso avvenuto in FV Riva. Dopo la discussione del caso presso gli organi FIV vedremo quali decisioni saranno prese e scenderemo più sul dettaglio di un argomento (attività sportiva-genitori-allenatori-divertimento) che riguarda moltissimi circoli e famiglie in Italia e nel mondo.

Tornando al Meeting, quindi, solo i nomi dei vincitori. Il successo negli Juniores è andato all’americano Stephen Baker, che ha preceduto il tedesco Florian Krauss e il russo Lazdin. Prima femmina la russa Lukoyanova.

Nei cadetti vince Maria Vittoria Arseni (CV Roma), davanti al timoniere di casa Alex Demurtas e al polacco Chelkowski.