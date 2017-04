Guadalupa– Ultime ore tiratissime per Vittorio e Nico Malingri nel tentativo di battere il record dell’Atlantico in cat non abitabile. Alle 12 del 18 aprile Feel Good deve ancora percorrere 456 miglia per arrivare in Guadalupa, con 106 miglia di vantaggio sul record (11g 11h 25m 42s). Un margine che corrisponde a circa dieci ore vista la velocità media di 10,2 nodi tenuta sin’ora dai due Malingri.

L’ETA in Guadalupa è fissata per la mattinata di giovedì 20 aprile. Un buon vantaggio, ma a patto di continuare a spingere per Feel Good Citroen Unconventional Team. Nella giornata di ieri Vittorio MNalingri ha segnalato alcuni rallentamenti dovuti alle alghe presenti in prossimità dei Caraibi, che si impigliano nei timoni costringendo l’equipaggio a un lavoro di pulizia supplementare.