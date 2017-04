Rimini– Tragedia a Rimini dove una barca a vela di circa 40 piedi, un Bavaria registrato a Monfalcone, è andata a infrangersi nel pomeriggio di oggi sulla scogliera del Molo foraneo di Levante del porto canale della città romagnola. Un morto accertato e tre dispersi è il primo bilancio, ancora provvisorio, dell’incidente. Il vento, come da previsione, soffiava da Nord Est con intensità sui 35/40 nodi e il mare era grosso, con onde fino a quattro metri.

Dalle prime ricostruzioni sembra che la barca a vela si sia intraversata nel tentativo di entrare nel porto, fino a essere poi trasportata dalle onde sulla scogliera, in prossimità del faro d’ingresso rosso del Porto Canale di Rimini. La barca appare rovesciata, senza bulbo e timone, probabilmente staccatisi dallo scafo durante l’impatto con la scogliera frangiflutti. Secondo fonti Ansa, la barca era partita da Marina di Ravenna e sarebbe stata diretta a Trapani, in Sicilia. A bordo c’erano cinque uomini e una donna, alcuni di loro originari di Bussolengo, nel veronese. Un’avaria al motore e l’incapacità di issare almeno una piccola vela di prua per governare avrebbero lasciato il 40 piedi in balia del mare grosso da Nord Est che ha inesorabilmente portato lo scafo a infrangersi sul molo frangiflutto. La barca si è prima coricata sul fianco sinistro dopo aver perso le appendici, poi, una volta rotto l’albero, si è competamento rovesciata, presentando un’enorme squarcio sulla fiancata sinistra.

Due delle sei persone a bordo sarebbero state tratte in salvo, mentre è stato recuperato un corpo senza vita. I dispersi sono tre. Proseguono le ricerche coordinate dalla Guardia Costiera, da Polizia, Vigili del Fuoco e Carabinieri. Le condizioni del mare difficili compolicano l’intervento. Una tragedia che potrebbe a questo punto assumere dimensioni notevoli.

Purtroppo alle 18:30 arriva la notizia del ritrovamento di un secondo corpo. Restano due i dispersi. Le ricerche sono proseguite fino al sopraggiungere della notte.

Aggiornamento Gli altri due corpi sono stati ritrovati, uno nei pressi della barca e l’altro incastrato nella scogliera. Salgono quindi a quattro le vittime della tragedia. Due le persone tratte in salvo e ricoverate in ospedale.

Secondo quanto riportato dal quotidiano veronese l’Arena, a bordo c’erano il cardiochirurgo Alessandro Fabbri, 67 anni, e la figlia Alessia Fabbri, 38, notaio, e il fidanzato di lei Luca Nicolis. Gli altri componenti dell’equipaggio erano Enrico Martinelli, 69 anni, pensionato, il medico Carlo Calvelli, e una sesta persona ancora non identificata. I superstiti sono Luca Nicolis e Carlo Calvelli.

La ricostruzione definitiva ha chiarito che la barca, il Bavaria “Dipiù”, era partita da Marina di Ravenna per un trasferimento a Trapani. A bordo sei persone, tutte esperte di mare e con patente nautica. La previmeteo era impegnativa, con il Grecale (Bora) dato in arrivo e violento con punte di 35/40 nodi che ovviamente solleva molto mare sulla costa romagnola esposta. Le condizioni del matre hanno consigliato lo skipper a interrompere la navigazione e a chiamare la Darsena di Rimini per chiedere un ormeggio. L’ormeggiatore locale li ha guidati via radio e tutto sembrava procedere per il meglio, con atterraggio classico a Rimini con una rotta NNW-SSE in una batimetrica sui 6 metri (5 in ingresso) quando il motore si sarebbe spento e l’equipaggio non sarebbe riuscito nei tempi ristretti ad aprire un po’ del genoa rollato sullo strallo per garantire un minimo di governo. La barca si è quindi avvicinata alla scogliera frangiflutti di sinistra (in entrata, a destra in uscita), appena a levante dell’ingresso del Porto Canale di Rimini, finendo per essere sbattuta sulla diga dalle onde. Immediata la tragedia, con l’equipaggio sbalzato in acqua o intrappolato sottocoperta.